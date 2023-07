Future Hits live è il successo dell'anno... raddoppia la data all'Arena di Verona e sarà il pubblico a votare il cast!

Radio Zeta Future Hits Live fa la tripletta. Il festival delle generazione Z legato alla radio che più di ogni altra i giovani, dopo aver ampliato la location dell’appuntamento a Roma dello scorso giugno e aver aggiunto una data all’Arena di Verona annuncia una seconda data in quest’ultima location.

Mercoledì 30 giugno 2023 riunirà per la seconda volta gli artisti più amati della GenZ e saranno proprio gli ascoltatori a poter decidere parte del cast di questo nuovo appuntamento votando qui su RTL 102.5 Play.

Sarà possibile votare a partire dall’1 luglio, e fino al 31 dello stesso mese, tra gli artisti attualmente in rotazione in Radio Zeta dove, giusto sottolinearlo, trovano spazio giovani talentuosi che in altre realtà radiofoniche faticano a trovare spazio.

Per. votare è necessario essere registrati alla Community MyPlay e ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno.

Tre l’altro in quella stessa serata ci sarà un importante premio assegnato dalla radio del gruppo Rtl 102.5 con FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Il 30 agosto verrà infatti assegnato il premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI“, che sarà consegnato all’artista italiano esordiente entrato più in alto in classifica GFK nell’anno (agosto 2022 – agosto 2023).

A presentare questa seconda serata saranno ancora una volta Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto.

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Per chi volesse acquistare i biglietti per il #radiozetaFHL23 , questo l’hashtag ufficiale, può cliccare sul link qui in basso.