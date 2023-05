Il Radio Zeta Future Hits raddoppia con un appuntamento all’Arena di Verona per presentare le hit dell’autunno

Il Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Z ideato lo scorso anno da Radio Zeta quest’anno raddoppia e avrà anche una serata nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona.

Come è noto la seconda edizione si svolgerà il 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma (qui il cast completo a cui si sono aggiunti anche Fedez e J-Ax).

Tante le novità di questa edizione, anche volte a sensibilizzare i giovani come il progetto Future Hits For Future Lives un’iniziativa straordinaria grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma e Ministero della Salute, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, e Fondazione ANIA per la sicurezza stradale.

A questi due stand si aggiunge un terzo dedicato all’iniziativa Carta Giovani Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, official partner dell’evento. Questo il commento di Lorenzo Suraci, Presidente ed Editore del gruppo RTL 102.5 di cui Radio Zeta fa parte:

“Sono entusiasta ed emozionato di portare oggi, sul palco di Radio Zeta Future Hits Live, oltre alla grande musica che caratterizza la Generazione Z, con tutti gli artisti più amati dai ragazzi, anche un messaggio di prevenzione e sicurezza di grande importanza. Quest’anno, dopo il grandissimo successo dello scorso anno, questo festival ha l’opportunità di sensibilizzare i giovani su temi importantissimi, che riguardano la loro vita di tutti i giorni.”

Radio zeta future hits live anche a verona

A queste novità si aggiunge un nuovo importante appuntamento che andrà ad affiancarsi il 30 agosto al “fratello maggiore”, ovvero RTL 102.5 POWER HITS ESTATE (vedi qui).

Ad annunciare questo nuovo appuntamento che presenterà le hit per la nuova generazione dell’autunno Lorenzo Suraci e Federica Gentile: