Si completa il cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023 con 30 artisti in scaletta

Radio Zeta Future Hits Live scaletta completa con oltre 30 artisti sul palco.

L’appuntamento musicale delle generazione Z organizzato da Radio Zeta Sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma si arricchisce di nuovi e importanti nomi nel cast.

A presentare lo show, di cui sono disponibili gli ultimi biglietti, saranno per la seconda volta Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live ha cambiato location e raddoppiato la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione.

Lo show sarà trasmesso in diretta in radiovisione in contemporanea su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Sky Uno, TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetaFHL23.

Cliccate in basso su continua se volete scoprire il cast completo.