Torna anche nell’estate 2026 il Radio Stop Festival, l’evento musicale itinerante organizzato da Radio Stop che per tutta la stagione porta nelle piazze della Toscana, a ingresso libero, alcuni tra i nomi più seguiti della musica italiana. Il debutto è fissato per martedì 16 giugno a Grosseto, in Piazza Dante, all’interno della rassegna GRande Estate, con inizio alle 21.30.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino al raggiungimento della capienza. A condurre le serate sono l’editore di Radio Stop Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi, con la direzione artistica di Manuel Magni.

Radio Stop Festival, il cast del 16 giugno a Grosseto

La prima serata raduna diciotto artisti, tra protagonisti delle classifiche, voci storiche e nuove proposte. Sul palco di Piazza Dante salgono Enrico Nigiotti, Mr. Rain, Michele Bravi, Shade, Mietta, Silvia Salemi, Eddie Brock, OPI, Leo Gassmann, Alex Wyse, Mida, Cioffi, Ludwig, Seltsam, Riccardo Stimolo, Lorenzo Lupo, Shaza e Camilla Pandozzi.

Diversi tra loro arrivano con musica fresca. Enrico Nigiotti porta i brani del nuovo album Maledetti Innamorati, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare. Michele Bravi presenta Io Tu Lei Lui, pubblicato il 5 giugno. Cioffi è in promozione con Farfalle (nello stomaco), realizzato con Noemi, mentre Shade arriva con il nuovo singolo Toxic. Mietta presenta Mille Bugie e Silvia Salemi, a trent’anni dal debutto, End of Silence. Tra i più giovani, Alex Wyse è in tour con l’album Dicono che tutte le cose belle poi finiscono e OPI arriva dall’ultima edizione di Amici.

La seconda serata grossetana: 23 giugno

Il secondo appuntamento a Grosseto è martedì 23 giugno, sempre in Piazza Dante, con un cast altrettanto ricco: Alexia, Meek, Chiara Galiazzo, Luk3, Ivana Spagna, Nicolò Filippucci, Angie, i Breakfast Club (Viola, Fabio, Cristiano e Ascanio), Senza Cri, Random, Gard e Giordana Angi.

Il 25 giugno il Radio Stop Party con Cristina D’Avena

A chiudere la settimana grossetana, giovedì 25 giugno, è il Radio Stop Party, una serata all’insegna della musica da cantare insieme con protagonista Cristina D’Avena.

Il calendario completo dell’estate 2026

Dopo le date grossetane, il festival prosegue in altre località della costa toscana. Ecco il calendario completo, con i cast delle tappe successive in via di definizione.

Data Località Evento 16 giugno Grosseto, Piazza Dante Radio Stop Festival 23 giugno Grosseto, Piazza Dante Radio Stop Festival 25 giugno Grosseto Radio Stop Party con Cristina D’Avena 7 luglio Cecina Radio Stop Festival 11 luglio Marina di Castagneto Carducci, Piazza Magellano Le Notti della Proloco, dj set 70/80/90 con Ivana Spagna, Random e Gard 17 luglio Cecina Notte Bianca con Orietta Berti 29 luglio Piombino, Piazza Bovio Radio Stop Festival

L’articolo sarà aggiornato con i cast delle prossime tappe non appena annunciati.