A Pontedera torna il Capodanno con Radio Stop e con Rocco Hunt, Rosa Chemical, Niveo, Noor e Kimono

Radio Stop, radio leader e di matrice pop della regione Toscana, torna a Pontedere, in provincia di Pisa, per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 a suon di musica con diversi artisti di successo, tra nomi già affermati e nuove promesse della musica italiana, nel Capodanno 2023.

Dopo il successo e la grande partecipazione di pubblico dello scorso anno, edizione che ha visto tra gli ospiti Cristina D’Avena e Baby K, Radio Stop torna a Pontedera, la città della Vespa, per un’altro grande party di Capodanno organizzato da Roberto Giannoni, volto e anima della radio, con sede a Cecina (Li) che anno dopo anno si espande sempre di più e che ad oggi comprende oltre 20 frequenze che arrivano sino alla Liguria, e da tutto il suo team.

Radio Stop, proprio nel 2023, ha festeggiato i 30 anni di attività e dopo un’estate ricca di eventi, 2 Festival e tantissimi Party ricca di ospiti italiani e internazionali.

Ad animare il Capodanno 2023 a Pontedera, con la direzione artistica di Manuel Magni, sarà lo staff della radio con Giannoni, la Drag Queen Regina Miami, la vocalist Sara Angelini, il Dj Save T. e un corpo di ballerini.

Lo show vedrà esibirsi sul palco a partire dalle ore 22:30 Niveo, artista lanciato da Amici 22 e vincitore del Premio Lunezia Generazione Z 2023, Kimono, vincitrice dell’edizione 2019 di X-Factor e, da Sanremo Giovani 2022, la cantautrice Noor.

A partire dalle 23: 30 arriverà quindi sul palco l’artista che letteralmente sconvolto il Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical. Sarà lui ad accompagnare il pubblico fino quasi alla mezzanotte.

All’una, dopo l’animazione delle radio che farà ballare tutti i presenti, sarà la volta di Rocco Hunt, artista urban tra i più apprezzati dal pubblico di ogni fascia di età. A seguire la seconda parte del Party di Animazione.

La serata sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Stop e sulle app della radio disponibili per IOS, Android e su Alexa.

RADIO STOP, le dichiarazioni dei giovani

A seguire le dichiarazioni dei tre giovani artisti scelti dalla radio e rilasciate in esclusiva per All Music Italia.

Niveo

“Questa è la seconda volta che ho l’opportunità di passare l’ultima notte dell’anno facendo e condividendo musica con una piazza piena di persone pronte ad ascoltarmi e a divertirsi insieme a me. Non può esistere capodanno migliore, e per questo ringrazio di cuore per l’invito Radio Stop, una realtà da sempre attenta ai giovani e alla loro musica.

Sono felicissimo di iniziare il nuovo anno con voi e con sogni sempre più grandi!“

KIMONO

“È un onore immenso partecipare al festival di Capodanno di Radio Stop! Questa radio è stata una parte speciale del mio percorso musicale e condividere il palco con altri artisti è un’emozione unica. Approfitto di questo momento per augurare a tutti un meraviglioso anno nuovo, ricco di emozioni e successi. Grazie di cuore per l’invito, non vedo l’ora di esibirmi e celebrare insieme questa serata speciale!“

NOOR