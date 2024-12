Torna il capodanno in musica più giovane della Toscana… svelato il cast di Radio Stop Party 2024

Per gli amanti della musica italiana, l’appuntamento imperdibile per salutare l’anno è a Pontedera, con il Capodanno più giovane della Toscana. Organizzato dal Comune in collaborazione con Radio Stop, il Radio Stop Party 2024 promette una serata piena di energia e grandi artisti!

La serata sarà condotta da Roberto Giannoni, voce ed editore di Radio Stop, che accoglierà il pubblico insieme al sindaco Matteo Franconi per il fatidico countdown di mezzanotte. L’evento, curato per il quarto anno consecutivo da Radio Stop sotto la direzione artistica di Manuel Magni, vedrà il sindaco salire sul palco per brindare con tutti gli ospiti.

Queste le parole del sindaco Matteo Franconi:

“Ritorna l’appuntamento con il Capodanno in piazza, e Pontedera è pronta, come sempre, ad accogliere tante persone. Lo faremo con un partner importante come Radio Stop, offrendo una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto ai giovani. Possiamo definire il Capodanno di Pontedera probabilmente come il più giovane della Toscana. E, in questa ottica, sono lieto di annunciare che, ad aprire la serata, sarà il nostro giovanissimo concittadino Dennis Benincasa, che ha mostrato tutto il suo talento a The Voice Kids.”

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con Regina Miami e lo staff del Radio Stop Party, accompagnati dal dj set di Marco Reset Dj.

L’ingresso alla serata sarà libero, ma per chi non potrà essere presente sarà possibile seguirla in diretta sulle frequenze di Radio Stop. Ulteriori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni sui social e sul sito del Comune di Pontedera.

RADIO STOP PARTY 2024: IL CAST DI CAPODANNO

Sul palco del Radio Stop Party 2024, che si terrà martedì 31 dicembre in Piazza Martiri della Libertà a partire dalle 22:30, si esibiranno artisti amati soprattutto dalla Generazione Z.

Tra i protagonisti ci sarà Shade, con il suo mix di pop e rap che gli ha permesso di conquistare 4 dischi di platino e oltre 100 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

Direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arriverà Petit, finalista del programma, che proporrà il suo brano virale Mammamì, Top 10 su TikTok nel 2024, insieme ad altre hit.

Sul palco anche artisti che si sono affermati dopo Amici: la finalista della 16esima edizione Federica Carta, il rapper, tra i vincitori di Area Sanremo 2024, Crytical e Niveo, che quest’anno ha aperto i concerti di Laura Pausini dopo essere partito come busker dalle strade di Lucca.

Chiuderà il cast il giovanissimo artista pontederese Dennis Benincasa, tra i protagonisti di The Voice Kids. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.