Dopo il grande successo della data a La Spezia, Radiostop Festival torna a Cecina con Aka7even, Sarah e il miglior pop italiano

L’11 luglio ha segnato il ritorno del Radiostop Festival, l’evento organizzato da Radio Stop all’insegna del pop italiano, che ospita ogni anno il meglio della scena musicale, pescando sia tra i big che tra gli artisti della Generazione Z.

La prima data, che ha rappresentato un debutto di successo, ha visto la manifestazione uscire per la prima volta dalla Toscana, dando ritmo a La Spezia.

Alla guida della kermesse l’editore dai mille talenti, Roberto Giannoni, e la rivelazione del Grande Fratello Vip nonché dell’ultima edizione di Pechino Express, Antonella Fiordelisi. Direzione artistica di Manuel Magni che dichiara:

“Sono onorato di dare il mio contributo alla realizzazione di un festival che si impegna a portare nelle piazze la musica “pop” in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori, dando la possibilità ai giovani talenti che si affacciano al panorama musicale di esibirsi nel corso del festival. Ringrazio tutti i colleghi e le discografiche che ci supportano in quest’avventura e gli artisti che porteranno entusiasmo ed energia sul palco“.

Queste le parole di Roberto:

“È stato emozionante vedere artisti del calibro di Malika Ayane e Michele Bravi di fianco a giovani promesse della musica pop italiana come Niveo, Cioffi, Lil Jolie e molti altri, nella prima attesissima serata del festival. Non vediamo l’ora di vivere un nuovo appuntamento con la musica di Radio Stop il 23 luglio nel luogo dove, più di vent’anni fa, tutto è cominciato.“.

Entusiasmo alle stelle da parte di Antonella Fiordelisi:

“Salire sul palco di Radiostop Festival mi ha permesso di vivere grandi emozioni. Presentare, incontrare e conoscere cantanti con numerosi sogni nel cassetto proprio come me, mi ha emozionata molto. Aspetto con gioia ed entusiasmo il secondo appuntamento con la musica di Radio Stop che sono sicura mi regalerà nuove bellissime emozioni“.

Ora il secondo appuntamento con Radiostop Festival è fissato per martedì 23 luglio a Cecina in provincia di Livorno. A partire dalle ore 21:30 in largo Cairoli si esibirà tanti, ma davvero tanti artisti pop.

