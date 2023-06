Radio Italia Live 2023: scopriamo i cantanti che saliranno sul palco del Foro Italico di Palermo e come assistere allo show

Radio Italia Live 2023 scaletta e cast Palermo.

Per il terzo anno il grande live di Radio Italia si sdoppia e, dopo il grande successo ottenuto a Milano arriverà venerdì 30 giugno 2023 al Foro Italico di Palermo a partire dalle ore 20:40.

Anche questa serata sara condotta da LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU con MANOLA MOSLEHI nel backstage e DANIELA CAPPELLETTI tra il pubblico. La sigla iniziale verrà eseguita da SATURNINO e durante il pre-show si esibirà lo stand- up comedian dei record, LUCA RAVENNA.

Ad accompagnare gli artisti sul palco, come per Milano, la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Cliccate in basso su continua per scoprire gli artisti in scaletta e come assistere in tv allo show.