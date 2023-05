Radio Italia Live – Il Concerto: la musica italiana batte la pioggia

Sabato 20 maggio 2023 si è tenuto Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza del Duomo a Milano. Nonostante la pioggia battente, è stata una grande festa della musica italiana. Decine di ragazzi hanno iniziato ad accalcarsi davanti alle transenne già dalle prime ore del mattino. La sera, la piazza era pienissima di gente.

Il format è ormai consolidato, essendo questo il decimo anno dell’evento. Sul palco del Radio Italia live – Il Concerto si esibiscono ogni anno grandi nomi della musica italiana. I presentatori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu lanciano la scheda di presentazione dell’artista che si dovrà esibire. Il cantante propone tre brani, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Al termine dell’esibizione, Bizzarri e Kessisoglu intervistano il cantante; poi, i saluti; e via con la scheda dell’artista successivo.

Lo spettacolo inizia puntuale alle 20.40. La sigla è suonata da Saturnino.

I primi artisti ad esibirsi sono gli Articolo 31, che cantano il brano presentato quest’anno al Festival di Sanremo, Un bel viaggio. Si fa poi un salto nel passato con L’italiano medio; e un classico del loro repertorio come Tranqi Funky. Prima di salutare il pubblico, gli Articolo 31 vengono messi alla prova da Bizzarri e Kessisoglu con un gioco: i due presentatori iniziano una frase; J-Ax e Dj Jad devono completarla facendo la rima. Ovviamente, è un gioco da ragazzi per gli Articolo 31.

A questo punto, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si collegano con Manola Moslehi che durante la serata ha il compito di raccontare le emozioni degli artisti nel back-stage. Protagonista di questo primo collegamento è Elodie.

Lo spettacolo prosegue con l’esibizione di Colapesce Dimartino. Anche per loro, il primo brano è quello presentato al Festival di Sanremo: si tratta di Splash. I due artisti propongono poi Luna Araba; e chiudono la performance con Musica Leggerissima, accompagnati dal coro del pubblico.

E’ poi la volta di uno degli artisti più attesi: Eros Ramazzotti. Il primo brano che l’artista presenta, è Gli Ultimi Romantici. L’esibizione prosegue con due grandi classici: Stella Gemella, che Eros canta suonando la chitarra elettrica; e Più Bella Cosa. Ramazzotti chiude la performance inneggiando alla vita e all’amore, nonché ricordando l’Emilia Romagna. Molti saranno gli artisti che durante la serata lanceranno messaggi di vicinanza.

Radio Italia Live – Il Concerto prosegue con l’esibizione di Elodie. La cantante, elegantissima in un vestito lungo molto aderente, propone Ok. Respira, Tribale e infine Due. Durante la performance, Elodie mostra tutta la sua energia ed anche il suo fascino. Ed infatti, il pubblico risponde intonando “Sei bellissima”.

La carica di energia prosegue grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Il primo brano proposto è il recente singolo Coca Zero. Poi, c’è Ricordi. L’esibizione si conclude con Giovani Wannabe, durante la quale il frontman Riccardo Zanotti si scatena e scende dal palco in mezzo alla gente. Per salutare il pubblico, il gruppo intona a cappella un altro loro successo: Pastello bianco, accompagnato dal coro della piazza.

E’ quindi la volta di un altro collegamento con Manola Moslehi. Il protagonista è Tananai, che confessa di trovarsi un po’ in imbarazzo perché è emozionato e non vede l’ora di esibirsi sul palco.

La serata prosegue con Madame, sesta artista ad esibirsi. La sua scaletta prevede come primo brano Il bene nel male, presentato al Festival di Sanremo. Il secondo pezzo è Quanto forte ti pensavo, tratto dal nuovo disco L’Amore. L’ultima canzone è Marea, con cui Madame fa saltare il pubblico di Piazza del Duomo. Durante l’intervista con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la cantante racconta di aver iniziato a cantare perché quando giocava a pallavolo, il suo allenatore le ha detto che non sarebbe mai arrivata in serie A. Così, lei ha deciso di dedicarsi alla musica. Sul palco, dimostra di essere anche una brava calciatrice. I due presentatori la sfidano ad una gara di palleggi: se la cava egregiamente.

Sul palco del Radio Italia Live – Il concerto sale poi Achille Lauro, che sotto un lungo cappotto aperto mostra il suo fisico tatuato. L’artista inizia l’esibizione con un medley di Rolls Royce/Me ne frego/Bam Bam Twist/Domenica. Per il secondo brano, Achille Lauro viene raggiunto sul palco da Rose Villain: i due artisti cantano insieme il nuovo singolo Fragole. L’ultimo pezzo in scaletta è 16 marzo.

L’ottavo artista è Tananai, il quale inizia a cantare Sesso occasionale dal basamento della statua di Vittorio Emanuele II in mezzo alla piazza, tra la gente. Il brano successivo è Abissale. Il cantante chiude l’esibizione con il pezzo sanremese Tango, che dedica alle persone della Romagna. Al termine, durante l’intervista di Bizzarri e Kessisoglu, Tananai confessa di essere molto emozionato tanto da non riuscire a prestare loro molta attenzione, per godersi lo spettacolo della gente in Piazza del Duomo.

Radio Italia Live – Il Concerto si avvicina alla fine. Penultimo artista a salire sul palco è Lazza, che fa cantare tutto il pubblico con Panico. La sua scaletta prosegue con Senza rumore; e si chiude con il brano Cenere, classificatosi al secondo posto al Festival di Sanremo. Durante questo pezzo, il cantante mette il microfono a terra sul palco, rivolto verso la piazza: vuole che sia il pubblico a cantare la prima strofa. Lazza si scatena e chiude l’esibizione scendendo dal palco, in mezzo alla gente.

La serata è arrivata al gran finale. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu chiamano sul palco Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia Solomusicaitaliana. E’ lui a lanciare la scheda dell’ultimo attesissimo cantante: Tiziano Ferro.

L’artista, arrivato direttamente da Los Angeles per l’occasione, propone l’ultimo singolo Destinazione mare. E’ poi la volta di un suo grande successo: Sere nere. Tiziano Ferro chiude la performance dando appuntamento al pubblico allo Stadio San Siro dove si esibirà a giugno: per farlo, non c’era brano più adatto de Lo stadio. Tiziano Ferro dà vita ad un’esibizione carica di energia e di emozione. Il pubblico canta, si scatena, vuole un’altra canzone. Siccome la scaletta non prevede bis, il cantante intona a cappella l’inizio di Non me lo so spiegare.

Radio Italia Live – Il Concerto, arrivato al decimo anno, si conferma sempre una grande festa della musica italiana.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 30 giugno 2023 a Palermo, mentre il pubblico milanese dovrà attendere il 2024.