Radio Italia Live – Il Concerto: i cantanti e le canzoni della serata di Milano

Manca ormai poco a Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito di musica live organizzato da Radio Italia Solomusicaitaliana. L’appuntamento si svolge a Milano, in Piazza del Duomo, a partire dalle ore 20:40.

Per quest’anno, Radio Italia Live – Il Concerto raddoppia: l’evento torna anche a Palermo, al Foro Italico, il 30 giugno 2023.

I cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Anche quest’anno la sigla iniziale del concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. A condurre l’evento per il decimo anno consecutivo sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, Manola Moslehi ha il compito di raccogliere le emozioni degli artisti, mentre Daniela Cappelletti dovrà intercettare l’entusiasmo del pubblico.

