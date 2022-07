Radical: il suo primo album Evol esce il 1° luglio. Nella tracklist cinque ospiti

C’è grande attesa per i fan del genere rap per il primo vero album della carriera di Daniele Wandja in arte Radical, artista e producer romano classe 1995. Il disco di debutto del cantante, in arrivo il prossimo 1° luglio su tutte le piattaforme streaming e negli online store dopo i singoli Mafia Malvagia e Too Easy feat. Zyrtck & Friman e dopo l’ultimissimo SWAG! teat. Thelonious B. Questo percorso che ci ha accompagnati passo dopo passo attraverso l’EVOL-uzione dell’artista, tassello dopo tassello, ma le sorprese da svelare sono ancora molte.

Il primo album di Radical: cosa ci dobbiamo aspettare

A 5 anni dall’esordio, Radical “è diventato grande”. C’è chi lo ricorda per aver portato in Italia il No-Melody, chi per aver aperto il vaso di pandora di Soundcloud Italia. C’è chi ancora nel 2017 non aveva mai sentito un “rapper” urlare su una strumentale, prima di lui. Da questo punto di vista, Radical vanta grinta ed una mescolanza di stili che ha fatto scuola alla generazione successiva.

Con EVOL, Radical punta a presentare un progetto che resti ai posteri come testimonianza di una complessa armonia, dove le chitarre e gli 808 si sommano senza stridere, dove in primo piano vediamo il ritrovato ego di una delle personalità più complesse che il panorama contemporaneo ha da offrirci; il viaggio inizia a partire dal titolo e dalle sue molteplici possibilità di lettura.

In attesa di poter ascoltare il disco, il cantante ha condiviso nelle scorse ore la tracklist completa dell’album, che potete recuperare qui sotto.

TRACKLIST EVOL RADICAL