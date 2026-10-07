CHISSENE FREGA è il titolo del nuovo singolo di PuramenteSamuel, disponibile negli store digitali per The Orchard Direct dal 25 settembre 2026. Dopo la libertà raccontata in LIBERI! LIBERI!, il cantautore milanese classe 2001 torna con un invito a vivere il presente.

In questo nuovo brano, PuramenteSamuel mette al centro due giovani innamorati che decidono di non lasciare che il futuro e le varie preoccupazioni condizionino il loro presente.

PuramenteSamuel sceglie i ricordi invece dei rimorsi

In CHISSENE FREGA il lavoro, i problemi e l’università non scompaiono. Restano sullo sfondo, come tutte quelle preoccupazioni che possono trasformare il domani in qualcosa da controllare continuamente.

Al centro ci sono due persone che scelgono di correre, stare insieme e fare ciò che desiderano. Il punto non è ignorare le difficoltà, ma evitare che la paura di quello che verrà, impedisca di vivere quello che c’è.

La frase “chissene frega” assume così un significato preciso: non è disinteresse, ma una forma di libertà. Una decisione che passa anche attraverso un’idea semplice e concreta, quella di costruire “più ricordi che rimorsi”.

Un cane, un gatto e una vita immaginata insieme

La scrittura di PuramenteSamuel è caratterizzata da immagini quotidiane: prendere un cane, immaginare un gatto, restare ancora a letto insieme, trovare il modo di vivere la propria intimità lontano dagli sguardi degli altri.

Sono dettagli piccoli, ma proprio per questo riconoscibili. Il brano non costruisce l’idea di una relazione attraverso grandi dichiarazioni: la racconta attraverso quello che due persone possono desiderare quando iniziano a immaginare una vita insieme. PuramenteSamuel canta una storia ancora tutta da scrivere, vissuta con spontaneità e con la voglia di non rimandare ciò che rende felici.

Anche andare controvento diventa un’immagine dello stesso atteggiamento. Non seguire necessariamente la direzione più semplice, ma scegliere comunque di muoversi, anche senza avere già tutte le risposte.

Chitarra acustica, batteria e sample per un indie-pop diretto

Musicalmente, CHISSENE FREGA si muove nell’indie-pop cantautorale, con chitarra acustica, batteria, sample e armonie a sostenere una produzione dinamica.

Il suono segue la scrittura, unendo leggerezza ed emotività. La dimensione pop rende immediato il racconto, mentre la componente cantautorale lascia spazio alle immagini del testo e alla vocalità di PuramenteSamuel.

La canzone propone una combinazione coerente con la direzione costruita dall’artista negli ultimi lavori: un pop contemporaneo che mantiene al centro la parola e una dimensione personale, con influenze urban, R&B e rap già presenti nel suo percorso.

Chi è PuramenteSamuel

CHISSENE FREGA arriva dopo l’EP Puramente e i singoli pubblicati negli ultimi mesi. Nel nuovo brano, PuramenteSamuel continua a lavorare su temi legati alla crescita, alle relazioni e alle inquietudini di una generazione che si trova spesso a fare i conti con aspettative e futuro.

Classe 2001 e milanese, l’artista ha portato i primi inediti anche dal vivo in contesti come Sofar Milano e Spaghetti Unplugged. Le sue pubblicazioni hanno raggiunto circa 10.000 ascoltatori mensili sulle piattaforme digitali, mentre i concerti hanno iniziato a costruire un rapporto diretto con il pubblico.

Con CHISSENE FREGA la direzione rimane quella di una scrittura che cerca il quotidiano per parlare di qualcosa di più ampio: la possibilità di scegliere il presente anche quando il futuro continua a fare paura.

Il testo di CHISSENE FREGA

Io e te abbiamo ancora cose da fare

Tipo prendere un cane

Lo sai, io e te

Siamo fatti per le cose sbagliate

Come zucchero in mare

Ormai lo sai pure te

Che noi vogliamo solamente che poi

Ci siano più ricordi che rimorsi

Fare l’amore a tutti i costi

In tutti i posti

Ma tu

Non dire di no

Ci sono cose

che farei solamente con te

E lo sai che lo so

Ti preoccupa il futuro perché non sai com è

Ma chissene frega

Del lavoro, dei problemi e l’università

Ma chissene frega

Tu vorresti solo essere più libera

Perché sei proprio come me

Abbiamo voglia di correre

Noi Noi siamo storia da scrivere

Siamo giovani per dire non ho tempo

Ne ho così tanto da restare ancora a letto con te

Siamo fatti per andare controvento

Se non sbaglio tu vuoi un gatto e vabbè, fai te

Lo sai bene che noi

Vogliamo solamente che poi

Ci siano più ricordi che rimorsi

Fare l’amore di nascosto

In tutti i posti

Ma su

Ma chissene frega

Del lavoro, dei problemi e l’università

Ma chissene frega

Tu Vorresti solo essere più libera

Perché sei proprio come me

Abbiamo voglia di correre

Noi Noi siamo storia da scrivere

Non dire di no

Ci sono cose che faresti solamente con me

E lo sai che lo so

Ti preoccupa il futuro perché non sai com’è

Non dire di no no no ah Non dire di no oh oh oh

Ma chissene frega

Del lavoro, dei problemi e l’università

Ma chissene frega

Tu Vorresti solo essere più libera

Perché sei proprio come me

Abbiamo voglia di correre Noi Noi siamo storia da scrivere

Noi siamo storia da scrivere Noi siamo storia da scrivere