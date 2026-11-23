Seltsam, Che guaio l’amore esce venerdì: la canzone eliminata alle audizioni di Sanremo Giovani
Il singolo, prodotto da Niagara e dai Fratelli Cosentino, esce venerdì per Honiro Label
di All Music Italia ·
Seltsam pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Che guaio l’amore, in uscita per Honiro Label. È il brano che il cantautore romano aveva portato alle audizioni di Sanremo Giovani 2026.
Il significato di Che guaio l’amore di Seltsam
Seltsam spiega così a chi è dedicata Che guaio l’amore: “Ci sono persone che, dopo quello che hanno vissuto, avrebbero mille motivi per non innamorarsi più. E invece ci riprovano. Con questa canzone volevo raccontare un amore senza effetti speciali, fatto anche di scuse, rinunce e piccoli compromessi”.
Seltsam racconta così come è nato il brano: “L’abbiamo scritta in un casale in Toscana, tra amici e cicale, e volevamo che rimanesse così: spontanea, un po’ sporca, imperfetta. Perché forse l’amore vero è proprio questo, fare spazio a un’altra persona senza pretendere che sia tutto perfetto”.
Che guaio l’amore alle audizioni di Sanremo Giovani 2026
Il brano era fra i 60 ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026, la selezione che porta al Festival 2027, ma il 26 ottobre non è entrato fra i 15 scelti dalla commissione presieduta da Stefano De Martino.
Un anno prima il cantautore, classe 2001, era arrivato alla finale di Sanremo Giovani 2025 con Scusa mamma, e il 14 dicembre aveva perso la sfida con Nicolò Filippucci. A settembre 2026 ha pubblicato Scandalo al sole, colonna sonora della serie Rai FOMO – Fear of Missing Out.
Nella copertina del singolo appare uno degli amatissimi Cocker Spaniel di Seltsam.
L’anticipazione di Che guaio l’amore
I versi anticipati da Seltsam:
Tipo
Tipo che non sono il tipo
tipo
tipo che dice un invito
dimmi
cosa vuoi che dica di me
con te
farei l’amore in qualsiasi posto
per te
metterei casa e la testa a posto
con te
Foto: ufficio stampa Honiro
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