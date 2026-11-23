Brunori Sas, TUTTOBRUNORI diventa un disco: canzoni e monologhi del tour dall’11 dicembre
Diciassette canzoni e dieci monologhi nell'ordine dello spettacolo, prodotti con Taketo Gohara.
di All Music Italia ·
Lo spettacolo teatrale di Brunori Sas diventa un disco. TUTTOBRUNORI, con le canzoni e i monologhi registrati dal vivo nei teatri del tour, uscirà venerdì 11 dicembre per Island Records/Universal Music Italia ed è già in pre-order. Lunedì 28 dicembre arriverà su Sky e NOW il documentario Quasi TuttoBrunori.
Il cantautore ha messo nel disco lo spettacolo intero, nell’ordine in cui lo porta in scena: diciassette canzoni e dieci monologhi, la stessa sequenza della prima serata al Teatro degli Arcimboldi di Milano, l’8 ottobre.
Il primo monologo di Brunori Sas ha per titolo la sua data di nascita, 28/09/77. Dal disco resta invece fuori Guardia ’82, che il cantautore ha aggiunto come bis al Teatro Augusteo di Napoli il 3 novembre.
Il tour raccolto nel disco, prodotto da Vivo Concerti, ha fatto un tutto esaurito dopo l’altro e si chiuderà con le due serate al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, martedì 24 e mercoledì 25 novembre.
Taketo Gohara e Brunori Sas alla produzione, con la band del tour
Brunori Sas firma la produzione con Taketo Gohara, che ha curato anche il mix, mentre il mastering è di Giovanni Versari. A suonare è la band che accompagna il cantautore di teatro in teatro:
- Mirko Onofrio: arpa viggianese, mallet station, flauti e cori
- Simona Marrazzo: cori, percussioni e Solina
- Massimo Palermo: percussioni
- Stefano Amato: violoncello e mandola contralto
- Dario Della Rossa: pianoforte e tastiere
- Luigi Paese: tromba e flicorno
- Gianluca Bennardo: trombone ed eufonio
- Lucia Sagretti: violino, theremin e cori
TUTTOBRUNORI in triplo vinile e doppio CD, anche autografati
Oltre che in digitale, TUTTOBRUNORI uscirà in quattro formati fisici, tutti con un booklet di foto dello spettacolo: il triplo vinile e il doppio CD, ciascuno anche in una versione autografata e numerata in esclusiva per lo shop Universal.
Quasi TuttoBrunori, il documentario Sky dal teatro alla Calabria
Quasi TuttoBrunori, documentario Sky Original realizzato da Sky Content Factory, segue il cantautore dallo spettacolo teatrale fino alla sua Calabria, fra i luoghi che hanno dato forma alla sua storia.
Il documentario, che accompagna l’uscita del disco, andrà in onda lunedì 28 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e alle 22.30 su Sky Uno, in streaming solo su NOW.
Brunori Sas, la tracklist di TUTTOBRUNORI
|#
|Titolo
|1
|Intro
|2
|28/09/77 (prosa)
|3
|La verità (live)
|4
|La ghigliottina (live)
|5
|102 e 5 (prosa)
|6
|La vita com’è (live)
|7
|Capita così (live)
|8
|Il 2 di coppe (prosa)
|9
|Come stai (live)
|10
|Figli della borghesia (live)
|11
|L4-L5 (prosa)
|12
|Yoko Ono (live)
|13
|Ode al cantautore (live)
|14
|90% acqua (prosa)
|15
|Italiano-Latino (live)
|16
|L’uomo nero (live)
|17
|70.000 (prosa)
|18
|Al di là dell’amore (live)
|19
|Il giallo addosso (live)
|20
|1 minuto e 20 (prosa)
|21
|Canzone contro la paura (live)
|22
|Secondo me (live)
|23
|28 anni (prosa)
|24
|Per non perdere noi (live)
|25
|3 kg e mezzo (prosa)
|26
|Per due che come noi (live)
|27
|L’albero delle noci (live)
|28
|2 anni dopo (prosa)
Foto di Starfooker
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