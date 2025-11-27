Brunori SAS si racconta con musica e parole nel tour teatrale “TuttoBrunori”

Brunori Sas annuncia un nuovo appuntamento live con il suo pubblico: la tournée teatrale TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi. La data zero è prevista per il 2 ottobre 2026 a La Spezia. Lo spettacolo toccherà poi diverse città italiane.

Il 2025 è stato un anno ricco di musica per Brunori Sas, che si sta preparando per gli imminenti concerti in Europa. Inoltre, l’artista saluterà il 2025 e darà il benvenuto all’anno nuovo prendendo parte al Capodanno di Cosenza. La sua partecipazione all’evento è all’insegna della solidarietà: Brunori ha deciso di devolvere il suo cachet a favore di cinque associazioni di volontariato.

L’artista guarda però già al 2026 e presenta la sua nuova avventura live. TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi è uno spettacolo inedito, che fonde musica, parole e narrazione. Si tratta di un viaggio nel mondo musicale e umano dell’artista.

Lo show è stato pensato come un’esperienza di ascolto e di racconto. Le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi. Brunori vuole offrire al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, ma anche sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione. Per questo motivo, l’artista ha scelto l’ambientazione che più gli appartiene: quella del teatro.

La tournée inizia il 2 ottobre 2026 da La Spezia, con la data zero. Durante il mese di ottobre e per tutto il mese di novembre, toccherà i teatri di Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Napoli, Roma, Assisi, Catania, Palermo, Bari.

Il calendario di “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi” – teatri 2026

Ecco qui di seguito le date di TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi:

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – data zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro Europauditorium

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli

I biglietti per le date del tour teatrale di Brunori Sas sono disponibili su www.vivoconcerti.com, su TicketOne, e nei punti vendita autorizzati.

Il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”

In attesa di TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi, è possibile conoscere meglio l’artista e il suo mondo musicale grazie al documentario Brunori Sas – Il tempo delle noci. L’opera, firmata da Giacomo Triglia, è stata presentata in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Brunori Sas – Il tempo delle noci è un ritratto sincero e poetico, che esprime tutta la complessità e la delicatezza del cantautore. Il documentario è disponibile in anteprima su RaiPlay; e viene trasmesso su Rai 3 martedì 2 dicembre 2025 alle ore 15.25.

Foto di Simone Biavati

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI









