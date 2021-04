Primo Maggio Roma: conosciamo meglio i finalisti dell’1MNEXT – Prima parte

Primo Maggio Roma 2021 1MNEXT. Domani i 12 artisti finalisti del Contest legato a “Il Concertone” si esibiranno dal vivo a Roma per essere valutati dalla giuria di qualità. Le esibizioni saranno visibili a tutti il 22 aprile a partire dalle ore 18 sul sito del Primo Maggio Roma e sul canale YouTube della manifestazione. Per l’occasione, dividendoli in due articoli, questo e uno online da domani, abbiamo deciso farveli conoscere meglio.

Partiamo subito.

Primo Maggio Roma 2021 1MNEXT

BRUJAS – (Roma)

I Brujas sono un duo musicale avant-pop italiano nato nel 2020. La loro musica fonde diversi stili, dall’elettronica, al pop, alla musica sperimentale fino al cantautorato. Nonostante non si considerino un duo mainstream, i loro brani riescono a rimanere in mente già dal primo ascolto.

Francesca (voce) e Francesco (basso elettrico) scrivono, arrangiano e producono insieme. Dal vivo i Brujas si esibiscono con un’ampia formazione, unendo live electronics e strumenti acustici, lasciando spazio al talento e alla libertà interpretativa dei musicisti.

Ad oggi hanno pubblicato due singoli, Niente (uscito nel 2020 e in gara a 1MNEXT) e Due lanciato nel 2021.

CARGO – (Roma)

Valerio Giovannini, in arte Cargo, è un cantautore e producer romano. A 16 anni riceve in regalo la prima chitarra, ed è subito amore a prima vista. Nel 2012 inizia gli studi di Architettura a Roma e allo stesso tempo fonda la band Daphne.

Dopo lo scioglimento del gruppo, decide di mettersi in gioco in prima persona, iniziando così una nuova storia, con lo pseudonimo di Cargo. Negli ultimi anni si impegna in una costante ricerca di nuovi sound e ritmi e scopre il lato più tecnico del suono, così nasce il progetto di musica elettronica/techno PARAllEL AXYS.

Ad oggi ha pubblicato un brano, Cambiamenti, con cui è in gara all’1MNEXT.

GIORGIO MORETTI – (Roma)

Giorgio Moretti è un artista di 24 anni che canta la sua età in maniera lucida e lineare, raccontando tutti i sogni e le speranze ma anche le amarezze della sua generazione. I suoi testi sono diretti e mai banali, caratterizzati da una ricchezza di immagini frutto di tre anni di studio di scrittura creativa e sceneggiatura a Torino.

Ad accompagnarli melodie dai sapori contemporanei, contaminati di elettronica gentile, chitarre a disegnare contrappunti e una ritmica essenziale.

Ha all’attivo un singolo del 2020, Radical love, e un disco uscito nel 2021, Serio?!. Partecipa all’1MNEXT con il singolo che dà il titolo all’album.

GUASTO – Portici (NA)

Gianmarco Finizio, in arte Guasto, è un cantautore napoletano con uno stile preciso, caratterizzato da versi moderni, visionari e infra generazionali, uniti a melodie groove, sonorità e sound dal sapore 70’/80’.

Funk, soul, r&b, ma anche tracce di house music, sono ingredienti necessari delle produzioni di Guasto, che lui stesso ama definire post/funk d’autore.

Guasto in passato ha spaziato e sperimentato tra sound e progetti diversi tra loro: tra i primi la collaborazione con i fratelli Brugnano, anch’essi cantautori, per l’album inediti Jan, con brani come Via da me e Se Sarà vero, colonna sonora del film di Giovanni Mazzitelli.

Dopo aver portato la sua musica in giro per il mondo, dal Messico alla Tanzania, torna a Napoli e riprende ad esibirsi dal vivo nei locali. Collabora con il dj Fabio Stingo, molto conosciuto nell’ambiente underground con la sua techno/house-music e inizia a sperimentare i suoi testi e le sue melodie sui suoi beat. Qualche mese dopo, alcuni provini finiscono nelle mani di Mauro Spenillo, arrangiatore, autore e produttore artistico e parte del duo Principe e Socio M. (in gara anni fa al Festival di Sanremo con la canzone Targato NA) e scopritore, e oggi produttore, di Andrea Sannino.

Mauro, affascinato dal talento di Guasto, lo invita a collaborare insieme a lui e a Fabio Stingo. In seguito anche Antonio De Carmine (l’altra metà del duo) viene coinvolto nel progetto. Nasce così il team GUASTO, che arriva a vincere AREA SANREMO TIM 2020 senza però riuscire ad approdare sul palco dell’Ariston.

Dopo la vittoria esce il primo singolo In che senso?, con cui partecipa a 1MNEXT.

JUNIOR V – (Bari)

Junior V, classe 98, è un artista pugliese. Con due album alle spalle Running on Jah Way e My Shelter (quest’ultimo uscito per SoulMatical, etichetta dei Boomdabash) e l’Ep Stop Discrimination insieme a Sista Awa, ha appena realizzato il nuovo disco Sconosciuti che conoscono l’amore, album che arriva dopo l’uscita di due singoli Odore d’incenso (con cui è entrato nella Top Viral 50 Italy di Spotify) e Quando te ne vai (con cui è stato segnalato da MTV New Generation nella categoria “migliori artisti”) e numerosi live sia in Italia che all’estero (Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino).

MARTE MARASCO – (Milano)

Marte Marasco è nata nel 1995 e si è avvicinata alla musica, spunta dai genitori amanti della musica blues e rock, da giovanissima. A 15 anni si iscrive a scuola di canto e inizia il suo percorso che la porterà a diventare una cantautrice. Il suo esordio avviene realizzando alcuni jingle per spot pubblicitari.

Nel 2017 vince il Contest Memo Live organizzato dal Memo Music Club di Milano e nel 2018 la sua vita cambia radicalmente. Incontra l’amore con il cantautore Esposito, poliedrico artista della scuderia iCompany, e riesce ad accedere tra i 24 nomi di Sanremo Giovani 2018 approdando nella prima serata di Rai 1 con il brano Nella mia testa che le permette di firmare un contratto con Sugar Music.

Archiviato questo legame discografico riprende in mano la sua carriera e riparte dall’1MNEXT, Contest musicale in cui presenta proprio il brano con cui nel 2017 vinse il Memo Live, La casa che non avremo mai insieme. Ad oggi ha pubblicato tre singoli.