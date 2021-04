Concerto Primo Maggio Roma 2021: le pagelle del critico musicale ai brani in corsa all’1MNEXT

Concerto Primo Maggio Roma 2021. Anche il concertone del 1° Maggio ha la sua strada per portare all’attenzione giovani artisti, ha le sue nuove proposte. Quest’anno sono in dodici a concorrere per guadagnarsi i 3 posti utili per mostrare ad una grande platea la loro idea di musica. Io li ho ascoltati per voi; alcuni sono dei nomi già bazzicati altre volte nella mia rubrica pagelle, altri invece si affacciano per la prima volta.

Devo dire che il livello di selezione ha portato ad una compagine in lotta di livello medio più che discreto, tanto che sarei in difficoltà sinceramente su chi scegliere.

Lascio le mie opinioni ( in quanto tali opinabili senz’altro ) e questo arduo compito quindi a chi di dovere.

L’importante credo sia che se ne parli e, come cerchiamo di fare sul nostro sito, si dia attenzione a queste nuove proposte.

