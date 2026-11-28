Nati X Vincere è il nuovo singolo di PRACI, disponibile negli store digitali dal 27 novembre 2026. Il brano anticipa l’uscita di La Sella del Diavolo, versione deluxe dell’ultimo disco del rapper cagliaritano Dal Golfo degli Angeli, prevista per il 4 dicembre 2026.

“Chi lotta forse perde, chi non lotta ha già perso“. Questa frase sintetizza il messaggio che PRACI vuole trasmettere con il testo di Nati X Vincere. L’artista mette al centro la determinazione, la voglia di riscatto e la capacità di trasformare gli errori in occasioni per ripartire.

PRACI racconta la voglia di rialzarsi in “Nati X Vincere”

Il nuovo pezzo si muove su una produzione ritmica incalzante, accompagnata da barre dirette e da un ritornello immediato. Al centro c’è una presa di posizione: mettersi in gioco significa anche accettare la possibilità di sbagliare, cadere e dover ricominciare. La sconfitta, in questa prospettiva, non coincide con la fine del tentativo, ma può diventare una parte necessaria della crescita.

PRACI propone un brano energico e motivazionale, rivolto a chi sceglie di agire e rischiare, senza lasciare che la paura di perdere diventi un motivo per restare fermo. Il messaggio è chiaro: ogni esperienza, anche quella che sembra una sconfitta, contribuisce a costruire il proprio percorso.

La vittoria, quindi, non viene presentata come un risultato casuale, ma come qualcosa da inseguire con costanza. Un’idea che si lega alla scrittura personale dell’artista e alla sua abitudine di partire dalle esperienze vissute per raccontare ambizioni, ostacoli e desiderio di riscatto.

Con questo singolo, il rapper fa una dichiarazione di determinazione e fiducia in se stessi. Celebra chi sceglie di agire, rischiare e mettersi in gioco, anche sapendo di poter perdere. Chi ci prova, può inciampare, può sbagliare e magari deve ricominciare da zero, ma ha comunque scelto di muoversi verso il proprio obiettivo. Chi invece resta fermo e inattivo, ha già rinunciato in partenza. In questa prospettiva, ogni caduta deve essere intesa come un’occasione per tornare più forti e la prossima volta, vincere.

“La Sella del Diavolo”, versione deluxe di “Dal Golfo degli Angeli”

Nati X Vincere segue alla pubblicazione del disco Dal Golfo degli Angeli il 16 luglio 2026. Il progetto mette al centro le origini di PRACI, il rapporto con Cagliari e la Sardegna, le esperienze personali e musicali compiute.

Il disco vede la partecipazione di Ernia, 22simba, Paolo Fresu, i Tenores di Orosei, Low-Red e Sgribaz. Adesso, PRACI è pronto a un nuovo capitolo del suo percorso musicale, raccontando qualcosa di diverso. Il 4 dicembre 2026, il progetto si amplia con l’uscita della versione deluxe del disco, dal titolo La Sella del Diavolo.

PRACI (all’anagrafe, Francesco Contini), componente del collettivo NUOVA SARDEGNA, racconta con la sua musica il forte legame con la terra d’origine attraverso un’identità musicale forte e riconoscibile. Nei suoi brani esprime le proprie esperienze e la propria visione.

Con il nuovo singolo Nati X Vincere, concentra l’attenzione sulla tenacia individuale: provare, sbagliare e tornare a lottare, senza lasciare che una caduta decida il finale.