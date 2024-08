Membro del collettivo Nuova Sardegna, Praci presenta il nuovo singolo “Sardinia Lifestyle”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 23 agosto per Warner Music Italy, Sardinia Lifestyle è il nuovo singolo di Praci, da sempre parte dei talentuosi rapper membri del collettivo Nuova Sardegna e fra gli emergenti più interessanti della nuova scena urban italiana.

Brano dai toni chill e dalle vibes R&B prodotto da Enomoney, Sardinia Lifestyle ha qualcosa di molto particolare da raccontare. I fan del rapper hanno infatti condiviso su Instagram e TikTok il proprio “Sardinia Lifestyle” ancor prima che questo diventasse il titolo di questo nuovo episodio musicale di Praci.

Ed ecco che in ogni barra del brano si materializzano immagini e situazioni che solo in Sardegna si possono vivere: dal periodo migliore per mangiare i ricci a come accedere alle spiagge più nascoste.

Ma non è tutto! Il rapper ripercorre infatti anche i momenti salienti del suo percorso musicale, ricordando gli amici di sempre, che oggi lo supportano anche nel lavoro.

PRACI, “SARDINIA LIFESTYLE”

Nato a Cagliari nel 2000, Praci è considerato come una delle stelle emergenti del rap italiano. Questo grazie ad uno stile energico e a una penna tagliente, di cui ha dato prova nel 2021 pubblicando il suo primo progetto ufficiale, Prova a Prendermi (Mixtape).

A febbraio e marzo 2023 hanno poi visto la luce gli EP Still Runnin… e …Me vs. The World, cui ha fatto seguito la release di Fitfty-Fifty: un preludio conscious al ruolo centrale del rapper in 4 The Island, il nuovo disco di Nuova Sardegna.

Con Cosa c’è e Avevo Ragione il rapper ha infine inaugurato una nuova fase della propria carriera con Warner Music Italy.