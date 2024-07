Singoli in Top 10 nel primo semestre 2024: Warner Music Italy raccoglie i frutti di un anno di lavoro e occupa il 50% della chart

Dopo aver analizzato le classifiche FIMI album del primo semestre del 2024 dal punto discografico è ora il momento di passare alla classifica singoli, una chart che lascia pochi spazi ad eventuali dubbi. Warner Music Italy ha decisamente rimontato superando le altre major discografiche.

Per prima cosa andiamo ad analizzare i primi posti conquistati nella classifica FIMI singoli nelle prime 26 settimane dell’anno. Qui per tutto l’anno c’è stato un testa a testa tra Universal e Warner con la prima che, grazie al grande successo di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia, ha avuto la meglio al rush finale.

Sono infatti 12 su 26, quasi la metà del totale, le settimane in cui un artista di Universal Music Italy ha occupato il primo posto nei singoli. Attenzione, da segnalare che tutte e 12 le volte a farlo sono stati artisti della label Island Records guidata da Federico Cirillo.

Segue, distaccata di una sola unità, Warner Music con Sony Music Italy che si deve accontentare di sole 3 prime posizioni (2 di Epic e 1 di Columbia).

Appartiene a Warner Music Italy l’unica artista donna che è riuscita a conquistare la vetta della chart singoli per ben sei volte. Si tratta di Rose Villain con il brano Come un tuono feat. Guè.

Come dicevamo nel nostro articolo dedicato agli album (lo trovate qui) per monitorare l’andamento della case discografiche, delle etichette e dei distributori non è abbastanza fermarsi alla sola prima posizione ma analizzare le presenze in Top 10 per tutte le 26 settimane.

Cliccate in basso per scoprire i dati raccolti.