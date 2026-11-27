Night Skinny ha annunciato il suo nuovo album in studio, Silk Road, in uscita l’11 dicembre 2026 sulle piattaforme digitali e in formato fisico per Island Records/Universal Music Italia. Il progetto arriva a due anni di distanza da Containers e segna un nuovo capitolo nella discografia di uno dei producer più importanti della scena rap italiana.

Il titolo richiama due realtà distanti nel tempo ma legate dalla stessa idea di scambio. Da una parte la storica Via della Seta, la rete commerciale che per secoli ha collegato Oriente e Occidente, favorendo la circolazione di merci, culture e conoscenze. Dall’altra Silk Road, il celebre mercato clandestino del dark web, diventato uno dei simboli delle contraddizioni dell’era digitale.

Due riferimenti che diventano il filo conduttore del disco. Night Skinny costruisce un progetto basato sull’incontro tra influenze differenti, campionamenti e contaminazioni, mettendo in relazione elementi musicali lontani tra loro. La metafora degli scambi attraversa così l’intero concept dell’album, spostando l’attenzione dalla dimensione individuale a quella collettiva e digitale.

Da Pezzi a Containers, il nuovo capitolo di Night Skinny

Con Silk Road, il producer prosegue il lavoro avviato con la trilogia Pezzi, Mattoni e Botox, nella quale aveva esplorato temi legati all’alterazione della realtà e dell’immagine di sé. Con il successivo Containers aveva invece utilizzato la metafora della logistica per raccontare le connessioni della musica rap.

Il nuovo album amplia questa prospettiva, portando al centro gli scambi e le reti che caratterizzano il mondo contemporaneo. Un’idea che si riflette anche nel lavoro di produzione di Night Skinny, da sempre abituato a mettere insieme artisti, sonorità e generazioni differenti.

Vinili, CD e cassette: le edizioni fisiche di Silk Road

Oltre alla pubblicazione digitale, Silk Road sarà disponibile in diversi formati fisici. Nei negozi italiani arriveranno le versioni standard in vinile e CD, mentre sullo shop di Universal Music Italia saranno disponibili alcune edizioni limitate.

Tra queste figurano quattro versioni Premium del vinile, autografate e colorate: Samarcanda Edition, Sirocco Edition, Palmira Edition e Kavir Edition. Le quattro copertine sono componibili per formare un gioco da tavola. Previsti anche un CD autografato con bilancino e una musicassetta.

Night Skinny e il format Players Club: le nuove generazioni del rap italiano

Accanto alla carriera da producer, Night Skinny ha costruito negli anni un ruolo centrale come aggregatore di artisti della scena urban. Tra le iniziative più riconoscibili c’è Players Club, il format che mette insieme nomi affermati ed emergenti del rap italiano.

L’edizione 2024 ha coinvolto Tony Boy, Papa V, Nerissima Serpe, Artie 5ive, Kid Yugi, Astro e Low-Red. Nel 2025 sono arrivati Glocky, RRARI DAL TACCO, Promessa, Latrelle, Ele A, Sayf, Faneto e Melons.

L’edizione 2026 ha invece coinvolto Lubi, Over Lapa, Flaco G, G.Mineiro, 18K, Macello, Enny P e Alkhazar, confermando l’attenzione del producer verso le nuove generazioni della scena.

Il 14 aprile 2025 Night Skinny ha inoltre portato il suo progetto dal vivo all’Unipol Forum di Milano con il concerto-evento Ultimatum a Milano. Il suo catalogo conta attualmente 19 dischi di Platino e 24 dischi d’Oro.

Silk Road sarà disponibile dall’11 dicembre 2026 in digitale e nei diversi formati fisici.