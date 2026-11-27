Sal Da Vinci porta in radio da venerdì 27 novembre 2026 Accendilo tu, l’inedito del suo primo album di Natale, Sal Da Claus – The Christmas Album, uscito per Atlantic Records/Warner Music Italy. Scritta con Alessandro La Cava, la canzone parla di pace, di speranza e di nuovi inizi.

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Il significato di Accendilo tu di Sal Da Vinci

La canzone è nata da un’idea musicale di Sal Da Vinci, sviluppata poi con La Cava. I due si ritrovano dopo Per sempre sì: La Cava è fra gli autori del brano con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2026.

In Accendilo tu il Natale è il punto di partenza: al centro c’è una luce che ognuno porta dentro di sé, e il brano invita a ritrovarla e a tenerla accesa.

La canzone parla anche della possibilità di cambiare, di rialzarsi e di guardare avanti con fiducia, nell’idea che ci sia sempre tempo per ricominciare.

Accendilo tu è l’unico inedito di Sal Da Claus

L’inedito fa parte di Sal Da Claus – The Christmas Album, un disco di quattordici brani con classici delle feste e cinque featuring: Michael Bublé, Tiziano Ferro, Plácido Domingo, TonyPitony e il Piccolo Coro dell’Antoniano. L’arrangiamento e la produzione di Accendilo tu sono di Pino Perris.

Credits del brano ▸ Artista · Sal Da Vinci

· Sal Da Vinci ▸ Titolo · Accendilo tu

· Accendilo tu ▸ Autori · Testo e musica: Alessandro La Cava, Salvatore Michael Sorrentino (Sal Da Vinci)

· Testo e musica: Alessandro La Cava, Salvatore Michael Sorrentino (Sal Da Vinci) ▸ Arrangiamento · Pino Perris

· Pino Perris ▸ Produzione · Pino Perris

Testo di Accendilo tu di Sal Da Vinci

Oggi non è un giorno qualunque il 25 dicembre

E se chiudi gli occhi

Puoi sentire l’eco dei sogni dentro ad una poesia

Letta ad alta voce

Sopra il cielo in mezzo alle stelle si è accesa una luce

Oggi non pensare più a niente il 25 dicembre

Siamo tutti buoni

In sottofondo i televisori danno lo stesso film

Siamo sempre in tanti

Notiamo come scorrono gli anni

Da quei bambini che diventano grandi

Insegneranno a dei nuovi bambini cos’è la fantasia

Accendilo tu

Il cielo quaggiù

Possiamo augurare un buon Natale

A chi non c’è più

A chi non crede più

A chi vede una luce e ha voglia di cantare

È un giorno speciale

Di quelli da avere qualcuno da amare

Capisco che tu

Sì sei proprio tu

E mi sento felice e non chiedo niente di più

E vorrei durasse per sempre il 25 dicembre

Con i suoi balconi

Illuminati da tante luci anche in periferia

Non si è mai distanti

Puoi salutare tutti i passanti senza rancore e senza rimpianti

E capire che è nelle piccole cose la felicità

Accendilo tu

Il cielo quaggiù

Possiamo augurare un buon Natale

A chi non c’è più

A chi non crede più

A chi vede una luce e ha voglia di cantare

È un giorno speciale

Di quelli da avere qualcuno da amare

Capisco che tu,

Sì sei proprio tu,

E mi sento felice e non chiedo

Che bello il Natale

È un giorno speciale

Di quelli da avere qualcuno da amare

Capisco che tu

Sì sei proprio tu

E mi sento felice e non chiedo niente di più.

Buon Natale