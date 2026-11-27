Sal Da Vinci, Accendilo tu: l’inedito di Natale scritto con Alessandro La Cava
Una canzone di pace e di nuovi inizi, arrangiata e prodotta da Pino Perris
di All Music Italia ·
Sal Da Vinci porta in radio da venerdì 27 novembre 2026 Accendilo tu, l’inedito del suo primo album di Natale, Sal Da Claus – The Christmas Album, uscito per Atlantic Records/Warner Music Italy. Scritta con Alessandro La Cava, la canzone parla di pace, di speranza e di nuovi inizi.
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Il significato di Accendilo tu di Sal Da Vinci
La canzone è nata da un’idea musicale di Sal Da Vinci, sviluppata poi con La Cava. I due si ritrovano dopo Per sempre sì: La Cava è fra gli autori del brano con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2026.
In Accendilo tu il Natale è il punto di partenza: al centro c’è una luce che ognuno porta dentro di sé, e il brano invita a ritrovarla e a tenerla accesa.
La canzone parla anche della possibilità di cambiare, di rialzarsi e di guardare avanti con fiducia, nell’idea che ci sia sempre tempo per ricominciare.
Accendilo tu è l’unico inedito di Sal Da Claus
L’inedito fa parte di Sal Da Claus – The Christmas Album, un disco di quattordici brani con classici delle feste e cinque featuring: Michael Bublé, Tiziano Ferro, Plácido Domingo, TonyPitony e il Piccolo Coro dell’Antoniano. L’arrangiamento e la produzione di Accendilo tu sono di Pino Perris.
Testo di Accendilo tu di Sal Da Vinci
Oggi non è un giorno qualunque il 25 dicembre
E se chiudi gli occhi
Puoi sentire l’eco dei sogni dentro ad una poesia
Letta ad alta voce
Sopra il cielo in mezzo alle stelle si è accesa una luce
Oggi non pensare più a niente il 25 dicembre
Siamo tutti buoni
In sottofondo i televisori danno lo stesso film
Siamo sempre in tanti
Notiamo come scorrono gli anni
Da quei bambini che diventano grandi
Insegneranno a dei nuovi bambini cos’è la fantasia
Accendilo tu
Il cielo quaggiù
Possiamo augurare un buon Natale
A chi non c’è più
A chi non crede più
A chi vede una luce e ha voglia di cantare
È un giorno speciale
Di quelli da avere qualcuno da amare
Capisco che tu
Sì sei proprio tu
E mi sento felice e non chiedo niente di più
E vorrei durasse per sempre il 25 dicembre
Con i suoi balconi
Illuminati da tante luci anche in periferia
Non si è mai distanti
Puoi salutare tutti i passanti senza rancore e senza rimpianti
E capire che è nelle piccole cose la felicità
Accendilo tu
Il cielo quaggiù
Possiamo augurare un buon Natale
A chi non c’è più
A chi non crede più
A chi vede una luce e ha voglia di cantare
È un giorno speciale
Di quelli da avere qualcuno da amare
Capisco che tu,
Sì sei proprio tu,
E mi sento felice e non chiedo
Che bello il Natale
È un giorno speciale
Di quelli da avere qualcuno da amare
Capisco che tu
Sì sei proprio tu
E mi sento felice e non chiedo niente di più.
Buon Natale
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