A trent’anni dal debutto a Sanremo Giovani, Mauro Di Maggio sceglie di ripartire da una delle canzoni più rappresentative della sua carriera. Dal 20 novembre 2026 è disponibile negli store digitali una nuova versione di Amore di ogni mia avventura.

Il brano, pubblicato da Vittoria Waves e distribuito da ADA Music Italy / Warner Music Group, anticipa le celebrazioni per l’anniversario di carriera che avranno il loro momento centrale il 10 dicembre a Roma.

Mauro Di Maggio rilegge “Amore di ogni mia avventura” per i trent’anni di carriera

La nuova versione conserva l’identità della composizione originale, ma la ripropone attraverso un arrangiamento e sonorità rinnovate. Questa scelta riporta al centro un brano particolarmente legato alla storia personale e artistica di Di Maggio, pubblicato inizialmente nel 2006 e diventato anche il titolo del suo terzo album.

Il cantautore ha raccontato: “Ho scelto di riprendere “Amore di ogni mia avventura” perché è un brano a cui sono molto legato. Nasce da un’esperienza personale che ha segnato profondamente il mio percorso e che, ancora oggi, occupa un posto centrale nella mia vita. Ho pensato che il trentennale fosse l’occasione giusta per restituirgli una nuova veste sonora e riportarlo al centro, senza perdere quello che per me è sempre stato il suo significato”.

La rilettura assume un valore particolare all’interno delle celebrazioni per i trent’anni di carriera dell’artista, riportando all’attenzione una canzone che appartiene a una fase precisa della sua discografia e che oggi viene presentata con una veste musicale aggiornata.

Di Maggio dal vivo con il concerto evento “1996-2026 Celebration”

Le celebrazioni per i trent’anni di carriera avranno il loro appuntamento principale il 10 dicembre 2026, quando Mauro Di Maggio salirà sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il concerto, intitolato 1996-2026 Celebration, sarà dedicato alle canzoni che hanno accompagnato il cantautore dagli esordi fino alle pubblicazioni più recenti.

In scaletta sono annunciati alcuni dei brani che hanno contraddistinto la sua produzione, da Non ti voglio fermare a Surf nelle vene, passando naturalmente per Amore di ogni mia avventura. Spazio anche ai singoli più recenti, come Fuori tonalità.

Lo stesso Di Maggio descrive il concerto come un’occasione per ritrovare il pubblico e ripercorrere la propria storia attraverso la musica: “Il concerto del 10 dicembre all’Auditorium Parco della Musica sarà una festa per raccontarsi, incontrarsi e ritrovare le canzoni che hanno accompagnato la mia vita e quella di tante persone”.

Dal debutto a Sanremo Giovani alle collaborazioni con Ron e Zero Assoluto

Nato a Roma il 21 gennaio 1977, Mauro Di Maggio si avvicina alla musica molto presto: inizia a suonare la chitarra a sei anni e compone le prime canzoni a otto. A undici anni entra al Conservatorio di Santa Cecilia, dove studia per dieci anni.

Il debutto discografico arriva nel 1996, a diciannove anni, sul palco di Sanremo Giovani con Non so. L’anno successivo pubblica il suo primo album, mentre nel 2003 arriva Inogniforma, anticipato da Non ti voglio fermare. Negli anni successivi il suo repertorio si arricchisce di brani come Questo mai, Surf nelle vene e Amore di ogni mia avventura, che nel 2006 dà il nome al terzo album.

Parallelamente all’attività di cantautore, Di Maggio sviluppa collaborazioni con altri artisti e lavora anche per il teatro e il cinema. Tra le esperienze maturate figurano la scrittura di brani per Ron, la collaborazione con gli Zero Assoluto e la composizione delle musiche per spettacoli teatrali come Piccoli crimini coniugali con Michele Placido, Balkan Burger di Stefano Massini e Il Nodo con Ambra Angiolini.

Con la nuova versione di Amore di ogni mia avventura e il concerto del 10 dicembre 2026, Mauro Di Maggio lega così il presente a una canzone che ha attraversato una parte consistente della sua storia musicale. Il trentennale diventa l’occasione per rimettere in circolazione quel repertorio e riportarlo dal vivo davanti al pubblico.