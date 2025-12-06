6 Dicembre 2025
6 Dicembre 2025

Mauro Di Maggio: “Fuori tonalità” è un invito a credere in se stessi

Dopo la nuova versione di "Surf nelle Vene" pubblicata a luglio, il cantautore torna con un brano inedito che rispecchia la sua idea artistica

Mauro Di Maggio rilascia il brano "Fuori tonalità"
Mauro Di Maggio pubblica il singolo Fuori tonalità, negli store digitali dal 5 dicembre 2025. Il brano (ADA/Warner) apre un nuovo capitolo della carriera ormai trentennale del cantautore.

Mauro Di Maggio torna con "Fuori tonalità"

Nel 1996, Mauro Di Maggio ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Non so. Quello è stato l’inizio di un percorso che l’ha portato a pubblicare diversi album: Mauro Di Maggio, Inogniforma, Amore di ogni mia avventura. Negli anni, poi, ha collaborato con diversi artisti come Ambra Angiolini, Zero Assoluto e Ron. Ha composto musiche per il teatro insieme a Stefano Massini (“Balkan Burger”) e Michele Placido (“Piccoli crimini coniugali”).

A luglio di quest’anno, Di Maggio ha rilasciato il singolo Surf nelle Vene che era una nuova versione del brano pubblicato nell’album Inogniforma del 2003. Adesso, l’artista ritorna sulle scene con un pezzo inedito.

Fuori tonalità è un brano intenso e sincero. “Fuori Tonalità significa credere in sé stessi anche quando si è fuori dagli schemi”, dichiara Mauro Di Maggio. “Credere nella diversità e, soprattutto, accettarsi e accettare limiti e differenze. Essere sinceri con sé stessi e non cercare di diventare ciò che gli altri vorrebbero”.

La canzone è un inno all’autenticità e all’accettazione di sé. Di Maggio instaura un dialogo aperto con l’ascoltatore, senza compromessi e senza inseguire le mode del momento. Il brano è espressione autentica della sua idea artistica.

Fuori tonalità si inserisce nella tradizione del cantautorato pop italiano, coniugando uno stile senza tempo con un linguaggio musicale attuale. Il brano presenta melodie curate, arrangiamenti eleganti, e scrittura contemporanea.

Mauro Di Maggio lancia "Fuori tonalità"

Foto di Michelle Ucci

