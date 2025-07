Mauro Di Maggio torna con una nuova versione del singolo Surf nelle Vene

Mauro Di Maggio ritorna con Surf nelle Vene, disponibile in tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica. Il brano è nuova versione del singolo pubblicato per la prima volta nell’album Inogniforma del 2003 (Maqueta Records/Universal Music Publishing Ricordi SRL).

“Surf nelle vene è la metafora dell’amore e, per estensione, anche delle passioni che irrompono nel nostro quotidiano, rivoluzionandolo. Ho scritto questa canzone un po’ di anni fa per raccontare con ironia il momento in cui l’innamoramento ti coinvolge talmente tanto da travolgerti e darti quell’impulso che si propaga nel corpo, facendoti vibrare.

Questo ragionamento si può estendere anche alle grandi passioni. Con il passare degli anni sento che questo tipo di sensazione prescinde dall’età e dal sesso, si possono provare emozioni incredibili e inaspettate in qualsiasi momento della vita”

Mauro Di Maggio – Surf nelle Vene

Mauro Di Maggio descrive l’immagine della persona amata che “fa la spesa nel mio stomaco, / dorme sul mio rene, mi scivola nell’esofago, / fai surf nelle mie vene” attraverso una scrittura originale e un modo insolito per esprimere quanto una persona possa “irrompere” nella nostra vita sino ad attraversarci dentro, facendoci avvertire quella forza vitale che ci spinge oltre. È un amore che scorre, “fa surf nelle vene” e ci pervade anche quando il protagonista vorrebbe negarlo: “E vorrei dirti che non ci sei dentro me, / invece tu sei lì”.

Una vena malinconica e una musicalità lieve e immediata descrivono la paura della provvisorietà, della possibile interruzione di quell’attimo che vorremmo fosse eterno. Un carpe diem di sentimenti per schermarsi dal dolore: vivere intensamente “i prossimi attimi, per le prossime ore”, rendendoli irripetibili.

Clicca su Continua per il videoclip ufficiale