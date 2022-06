RTL 102.5 Powert Hits Estate 2022: al via la vendita dei biglietti. Marco Mengoni e Fedez i primi ospiti confermati

Power Hits Estate 2022 cast… annunciati i primi nomi.

Torna l’evento musicale dell’estate creato da RTL 102.5, Power Hits Estate. È stato Marco Mengoni, dai microfoni della radio più ascoltata in Italia ad annunciare la data ufficiale della sesta edizione della manifestazione estiva live dall’Arena di Verona: il 31 agosto 2022.

Oggi invece è toccato a Fedez dare il via all’apertura delle vendite dei biglietti per assistere allo show… e in 30 minuti sono già stati venduti 1374 tickets. Qui a seguire il link per acquistarli.







Fedez, reduce dal lancio del singolo La dolce vita con Tananai e Mara Sattei, al momento dell’annuncio su Rtl 102.5 ha ammesso: “Sarà una figata! Visto che ho annunciato il Power Hits Estate voglio vincere il premio“.

Ad oggi il premio di canzone dell’estate è stato vinto da:

Francesco Gabbani – Tra le granite e le granate

Boomdabash con Loredana Bertè – Non ti dico no

Boombdabash con Alessandra Amoroso – Mambo salentino

Boomdabash con Alessandra Amoroso – Karaoke

Marco Mengoni – Ma stasera

