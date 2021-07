Power Hits Estate 2021: nella terza settimana è ancora Marco Mengoni in vetta

Power Hits Estate 2021 classifica terza settimana e Marco Mengoni fa il bis al primo posto delle votazioni online.

Si è chiusa anche la terza settimana di votazioni per il Power Hits Estate 2021, la serata evento di Rtl 102.5 che si svolgerà il 31 Agosto all’Arena di Verona.

In questo articolo vi abbiamo parlato nel dettaglio della location, data, di come acquistare i biglietti e di come votare la hit dell’estate 2021.

Dopo una prima settimana che ha visto in testa Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e la loro Shimmy Shimmy nel secondo appuntamento era stato Marco Mengoni a balzare in testa. E questa settimana è ancora lui in vetta.

I voti del pubblico, ricordiamo, sommati alla classifica dei passaggi radio Earone, determineranno il 31 agosto la canzone dell’estate 2021.

Clicca in basso su continua per la classifica della terza settimana.