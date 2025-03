“Viva la Festa”: Povia omaggia tutte le feste patronali e tradizionali d’Italia con il nuovo singolo

Povia torna con un nuovo singolo dal titolo Viva la Festa. Il brano anticipa l’omonimo tour che il cantautore sta portando in giro per l’Italia e rappresenta un omaggio a tutte le feste popolari e a chi le organizza con passione e fatica.

Lo scorso dicembre, Povia aveva lanciato Arbitro, un brano personale che l’artista descriveva come un dialogo con Dio sulla giustizia e la fede.

Viva la Festa: il nuovo brano per chi organizza e tramanda

In uscita il 20 aprile, giorno di Pasqua, il nuovo singolo Viva la Festa viene raccontato così dal cantautore:

“Il prossimo brano si chiamerà Viva la Festa, che è anche il titolo del tour che sto portando in giro, in onore, appunto, di tutti quelli che organizzano ogni tipo di evento o in ricordo o in memoria o in onore di qualcosa o di qualcuno, come tradizione, come storia e come cultura.”

Alla base c’è un’osservazione maturata in anni di attività dal vivo: “Sono anni che giro in tantissimi posti d’Italia, sia all’aperto ma anche al chiuso, in ogni posto dove si fa festa, e vedo che in alcuni posti il culto della festa viene portato avanti da secoli, cioè da generazione a generazione e da padre a figlio, quindi anche tramandarsi la tradizione, la storia e la cultura è una cosa che mi emoziona.”

Il nuovo brano è stato arrangiato da lui stesso, con un mix di elementi elettronici e strumenti acustici:

“L’ho arrangiato in stile elettro-folk, cioè con i suoni elettronici che mi piacevano tantissimo, però anche con la mia chitarra acustica, con una fisarmonica molto bella che si sente e anche con un’armonica a bocca che suono io per la prima volta, sia nel disco ma anche nei live.”

Viva la Festa sarà il primo brano eseguito in ogni concerto, con un messaggio ben preciso:

“Sarà il brano di apertura da subito di ogni concerto come ringraziamento sia ad ogni organizzatore che, come dico sempre, con gioia, passione ma anche con tanta fatica e sacrificio organizza la festa, però anche un ringraziamento a tutti quelli che parteciperanno ai concerti.”

L’uscita del videoclip è fissata per il 20 aprile, scelta non casuale: “Pubblicherò il videoclip della canzone Viva la Festa il prossimo 20 aprile, cioè nel giorno di Pasqua e della resurrezione o spirituale o religiosa o laica o anche solo morale di ogni essere umano che ritrova un po’ di pace, un po’ di luce in un giorno di festa. Nel mio caso ho scelto la Pasqua.”

Ancora una volta, Povia invita chi lo segue a partecipare attivamente alla produzione musicale donando tramite il suo sito ufficiale:

“Se volete aiutare anche questa produzione, questa autoproduzione, potete anche fare una piccola donazione e io, in cambio, vi manderò tutta la mia musica. Così almeno trovo una scusa per farmi ascoltare la mia musica.”