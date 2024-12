Povia parte dalla polemica su Tony Effe per lanciare “Arbitro”, il brano scartato a Sanremo 2025

Povia, sostenuto nei giorni scorsi da Enrico Ruggeri e Cruciani in riferimento al caso Tony Effe, lancia Arbitro, il brano scartato da Sanremo 2025.

Il caso legato al concerto al Circo Massimo, con la cancellazione di Tony Effe dal cast e la rinuncia degli altri protagonisti, Mahmood e Mara Sattei, ha dato a Povia l’occasione per tornare al centro dell’attenzione.

L’assist è arrivato da Enrico Ruggeri che, ospite a TvTalk, ha spostato l’attenzione sulla disparità di trattamento tra gli artisti:0

“Perché quando annullano un concerto a Povia non succede niente? Si può annullare un concerto a un cantante? Sì o no?”

Ruggeri ha sottolineato come sia lui che Povia non possano contare su grandi multinazionali o management capaci di creare un blocco solidale e mediatico come quello che ha sostenuto Tony Effe.

Sostenuto anche da Matteo Cruciani, Ruggeri ha puntato il dito contro un sistema che non offre le stesse opportunità a tutti, sollevando interrogativi sul valore della libertà artistica e sul diritto di esprimersi senza barriere.

Venuto a conoscenza delle parole del collega, Povia ha colto l’occasione per ringraziare il collega e chiedere sostegno per il suo nuovo brano, Arbitro, che non è altro che la canzone scartata da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025.

Arbitro è fuori dal giorno di Natale, 25 dicembre 2024, e viene descritto dall’artista stesso come un dialogo con Dio in cui il cantautore affronta temi come la giustizia e la ricerca di risposte.

Un pezzo personale e profondo il cui testo rappresenta una riflessione sulla giustizia e sulla fede. “Per forza non l’hanno presa a Sanremo”, ha scritto sui social Povia, sottolineando il contenuto controverso del brano.

L’artista, che da anni denuncia un ambiente musicale “blindato”, ha chiesto ai fan di sostenere il lancio del singolo attraverso donazioni sul suo sito ufficiale.

Povia si esibirà live in due concerti di fine anno: il 27 dicembre a Locri (Palazzo della Cultura, ingresso libero) e il 31 dicembre a Pulsano (Piazza Castello, ore 22:15), eventi che rappresentano per lui un’occasione per condividere la sua musica e il suo messaggio con il pubblico.