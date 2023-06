Pippo Baudo record di presenze al Festival – parte 2: gli anni d’oro dei Festival anni 90

Continua il nostro racconto di una delle colonne del Festival della Canzone Italiana: Pippo Baudo. La prima parte, quella dedica ai Festival da lui condotti negli anni ’60 e ’80 è stata pubblicata qui nel giorno del suo compleanno. Ora ci tuffiamo nei ricordi e nelle curiosità dei Festival d’oro degli anni 90.

Pippo Baudo dopo il 1987 ritornerà al timone del Festival nel 1992 e lo farà fino al 1996.

In questi cinque anni sono stati lanciati artisti che hanno fatto e stanno tutt’ora facendo la storia della musica leggera italiana.

Pippo Baudo: Le novità dei Festival degli anni 90

Dal 1992 al 1996 Pippo Baudo ha organizzato delle edizioni storiche del Festival, in cui ha inserito delle innovazioni importanti per la kermesse canora.

Nel 1992 ci sarà la prima edizione del Dopo Festival in cui i cantanti potevano commentare a caldo i risultati parziali delle serate in un confronto diretto con i giornalisti accreditati. Un appuntamento molto interessante che negli anni ha regalato dei “simpatici siparietti” tra cantanti e giornalisti.

Nel 1995 con l’introduzione delle qualificazioni da parte dei giovani finalisti della precedente edizione, le serate del Festival passano da quattro a cinque, una tradizione diventata fissa fino ai giorni nostri con un’unica eccezione.

Nel 1996 in cui le serate saranno addirittura sei, nella prima i cantanti presentarano i brani con delle brevi interviste. Durante questa serata furono spoilerate (per quegli anni, anticipate) due sorprese, l’inserimento di una base musicale nell’esibizione del gruppo vocale Neri per Caso e la presenza di Tosca insieme a Ron, duetto che si rivelò vincente.

Negli anni seguenti fu svelato che Ron voleva presentare il brano in gara in duetto con Ivana Spagna, reduce dal suo debutto sanremese dell’anno precedente e dal continuo successo del suo primo album in italiano.

Ivana Spagna non potè accettare perché aveva già presentato una canzone anche se, da vincitrice annunciata, il suo brano non convinse molto le giurie e finì ai piedi del podio.

Da ricordare il 1995 anche per il singolare caso di tentato suicidio in diretta in cui Giuseppe Pagano minacciò di buttarsi giù dalla galleria del Teatro Ariston e fu salvato, tra gli applausi, da Pippo Baudo.

Dal 1994, inoltre, inizia la tradizione di una coppia di due vallette/co-conduttrici del Festival definite “la bionda e la mora” che affiancavano il presentatore.

