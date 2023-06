Pino Scotto sui Måneskin: "Come loro ce ne sono tanti, se avessero investito su una vera band..."

In un’intervista postata sulla pagina di Raptop Italia che vede protagonisti Guè e Pino Scotto quest’ultimo è tornato ad attaccare i Maneskin.

Scotto, attivo fin dal 1979, è un rocker, cantautore e conduttore televisivo italiano che è stato frontman di band come i Vanadium, i Fire Trails e i Pulsar.

Il rocker è conosciuto anche per il suo non aver nessuno problema a esporsi con pareri molto taglienti, soprattutto quando si parla di rock (qui esempio una nostra intervista del 2020 in cui attaccò Piero Pelù dopo Sanremo).

Tornando ai Maneskin già lo scorso febbraio, in un’intervista rilasciata ai MowMag aveva parlato dei Maneskin affermando: “Il successo straniero mi sorprende, sinceramente. Ma non possono durare: non hanno la stoffa, la statura, la tenuta. È un successo effimero, frutto di investimenti giganteschi, di una promozione fortissima.”

Questa volta però, rispondendo alle domande del web lette dal rapper, Pino ci è andato ancora più pesante…

Pino Scotto contro i Maneskin (e Sanremo)

Nel video si sente Guè rivolgere una domanda molto richiesta dal popolo del web a Pino Scotto… “Chiedono cosa ne pensi dei Maneskin…”

A questo punto il rocker parte subito con il suo pensiero sulla band formata da Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Ecco le sue parole:

“È una band come ce ne sono a migliaia in Italia che hanno avuto qualcuno che ha cagato una montagna di soldi, ci ha creduto e gli è andata bene. Ci hanno provato altre volte ma è andata male.

Questo termine rock, che a me mi fa girare i co***oni quando viene messo nei posti sbagliati. Ma se investivano su una vera band, ma veramente bravi, che erano rock, avrebbero riavvicinato un sacco di gente, invece così non è servito a un ca**o”

A questo punto anche Guè dice la sua rispondendo a Scotto:

“Si sono trovati nel posto giusto al momento giusto e hanno colmato un segmento che non c’era…”

Pino Scotto incalza andando a tirare una frecciata pesante anche al Festival di Sanremo, il palco che nel, 2021 ha visto trionfare i Maneskin portandoli quindi sul palco dell’Eurovision Song Contest da cui poi è partita la loro carriera internazionale…

Sono usciti dal Festival di Sanremo, che poi lo sapete benissimo che lì non esiste chi vince e chi perde, li si decide gli vince e gli perde. Ci sono delle agenzie dove tu paghi e tutti che votano te, son tutti lì a votare te, basta che tiri fuori i soldi…”

A seguire il video.