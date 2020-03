E’ uscito in streaming e in digital download Dog Eat Dog (Nadir Music), il nuovo album di Pino Scotto, che sarà disponibile come Cd fisico nel mese di aprile.

Un album, prodotto artisticamente da Pino Scotto, mixato e masterizzato da Tommy Talamanca presso i Nadir Music Studios di Genova. La produzione esecutiva è dello stesso Pino e Federico Gasperi. Alle chitarre e arrangiamenti Steve Volta, al basso Leone Villani Conti (Trick or Treat), alla batteria Federico Paulovich (Destrage) e alle tastiere Mauri Belluzzo (Graham Bonnett, ex Rainbow).

“Voglio che ogni nuovo album che scrivo sia diverso dai precedenti. Mi piace sperimentare, ma sempre mantenendo un sound coerente, quello che mi contraddistingue ormai da anni. Con “Dog Eat Dog” ho voluto portare 11 brani inediti che raccontassero a modo mio la società di oggi: il titolo si riferisce infatti alle piccole battaglie sociali che ogni giorno scoppiano inutilmente.”

Queste le parole di Pino Scotto per descrivere Dog Eat Dog, un percorso musicale che parte dagli ’70 per arrivare ai giorni d’oggi, con testi che vogliono far riflettere l’ascoltatore sull’egoismo e la superficialità del mondo odierno.

A causa dell’emergenza sanitaria il tour previsto per la primavera è stato rinviato a data da destinarsi.

VIDEOINTERVISTA A PINO SCOTTO

Abbiamo contattato via Skype Pino Scotto per presentare Dog Eat Dog.

DOG EAT DOG – TRACKLIST

Dog Eat Dog è composto da 11 brani inediti, tra cui il singolo Don’t Waste Your Time (Ne abbiamo parlato Qui), e dalla cover dello storico brano dei Vanadium Don’t Be Looking Back.

1 – Don’t Waste Your Time

2 – Not Too Late

3 – Before It’s Time To Go

4 – Right From Wrong

5 – Dust To Dust

6 – Dog Eat Dog

7 – Rock This Town

8 – One World One Life

9 – Talking Trash

10 – Same Old Story

11 – Don’t Be Lookin’ Back

12 – Ghost Of Death