PiNk MoTeL ha pubblicato venerdì 20 novembre il nuovo singolo Buonanotte, annunciato il 16 novembre, con cui il cantautore torinese Matteo Ferrari torna sulla scena.

PiNk MoTeL, il significato di Buonanotte

Buonanotte parte da una domanda: quanto ci costa, ogni giorno, fingere che sia tutto a posto? Il brano, scritto nelle ore notturne, riflette sul peso delle aspettative esterne, sulle etichette, sulla necessità continua di definire sé stessi, fino alla decisione di interrompere questa finzione.

Il pezzo pone al centro la fragilità e mette in discussione l’idea che mostrarsi vulnerabili sia una debolezza e che un uomo non possa crollare. Buonanotte affronta la solitudine, la fatica di indossare un sorriso forzato e il bisogno di costruire una propria rete di affetti.

Il ritornello si rivolge a chi resta sveglio ad affrontare le proprie difficoltà in silenzio e decide comunque di resistere. Sullo sfondo emerge la necessità di essere riconosciuti anche quando ci si sente invisibili.

Chi è PiNk MoTeL

PiNk MoTeL è il cantautore torinese Matteo Ferrari, nato nel 1996. Il suo percorso inizia a 15 anni con le prime registrazioni in soffitta e a 20 anni arriva la firma del primo contratto discografico con un’etichetta di Torino.

Da quella collaborazione nascono un album e diversi videoclip ufficiali. Tra i brani più rappresentativi c’è Come ti vorrei, che supera i 200.000 ascolti su Spotify.

Dopo anni lontano dalla scena, il cantautore riprende con PiNk MoTeL, progetto che segna l’evoluzione del suo precedente percorso artistico. Il nuovo progetto rielabora il linguaggio del passato attraverso una scrittura più cruda e personale, inaugurata dall’uscita di Buonanotte. Il progetto ha un profilo Instagram dedicato.