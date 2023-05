I Pinguini Tattici Nucleari lanciao “Rubami la notte”, un elogio ai post in cui la musica prende vita e unisce le persone

Pinguini Tattici Nucleari Rubami la notte testo e significato del nuovo singolo della band fuori dal 19 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy.

La band, da oltre due anni ai vertici delle classifiche radio e di vendita, inaugura con questo brano la stagione estiva in attesa di iniziare il tour negli stadi a partire dal mese di luglio. Queste le 11 date (di cui cinque già sold out):

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo)





Nelle scorse settimane il nostro direttore, Massimiliano Longo, ha consegnato a Riccardo Zanotti i due All Music Italia Awards, vinti dalla band nelle categorie BAND DELL’ANNO e CANZONE DELL’ANNO per Giovani Wannabe.

Pinguini Tattici Nucleari Rubami la notte significato del brano

Fuori da venerdì 19 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy, questo brano arriva dopo Coca zero, canzone che ha conquistato il primo posto della classifica radio.

Ecco come la band racconta questo nuovo singolo:

“Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa ‘unire’ le persone, serve che ci siano i posti adatti.

Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme. Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, rave, festival, club etc. sono un patrimonio culturale inestimabile.

Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie.”

Pinguini Tattici Nucleari Rubami la notte testo e audio

In arrivo venerdì 19 maggio