Pinguini Tattici Nucleari alfieri del pop italiano... l'album "Fake News" è disco platino in un mese

Continua il successo dei Pinguini Tattici Nucleari che, tra risultati discografici e sold out negli stadi italiani, possono essere ormai considerati dei veri big della musica italiana nonché tra i pochi alfieri del pop che, è noto non vive un momento d’oro nell’epoca dello streaming.

Con le nuove certificazioni arrivate il 3 gennaio 2022, le ultime dell’anno, il palmares della band si arricchisce di tre nuovi dischi di platino.

Il primo, il più importante, è quello per il nuovo album, Fake news, disco che in un mese esatto ha raggiunto questo traguardo per nulla semplice. Meglio di loro negli ultimi mesi è riuscito a fare solo il rapper Shiva (disco di platino in tre settimane). Da considerare anche che più del 50% di questo traguardo è frutto di vendita su supporto fisico (cd e vinile).

Come dicevamo in apertura quella per il nuovo album non è l’unica certificazione conquistata dalla band di Riccardo Zanotti questa settimana. Il singolo Ricordi, estratto dall’ultimo album, arriva infatti al doppio disco di platino mentre sono più di 400.000 le copie/unità di Ridere, brano contenuto nell’album Fuori dall’Hype che conquista così il quarto disco di platino.

Un grandissimo successo costruito con anni di gavetta live e con l’approdo, nel 2020, al Festival di Sanremo. Con queste tre nuove certificazioni i Pinguini Tattici Nucleari sono ad un passo dal conquistare la loro 50esima certificazioni.

Ad oggi infatti contano 40 dischi di platino e 9 dischi di platino. Un numero impressionante raggiunto in pochi anni e con una particolarità non da poco: tutte le certificazioni sono state conquistate senza nessun featuring. Cosa rara di questi tempi.

Ma scopriamole tutte insieme in attesa dell’arrivo della certificazione numero 50.

Pinguini tattici Nucleari dischi di platino e d’oro

Ad oggi le copie certificate dalla band sono oltre 4.000.000 di cui oltre 450.000 per gli album e oltre 3.550.000 per i brani.

Singoli

5 dischi di platino – Pastello bianco

4 dischi di platino: Scrivile scemo – Giovani Wannabe – Ridere

3 dischi di platino: Ringo Starr – Scooby doo

2 dischi di platino: La Storia infinita – Ricordi

1 disco di platino: Verdura – Nonono – Antartide – Lake Washington Boulevard

1 disco d’oro: Irene – La banalità del mare – Tetris – Monopoli – Fuori dall’Hype – Giulia – Bergamo – Bohémien – Scatole

Album