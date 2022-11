Il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari è una “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari nuovo album… annunciata la data di uscita di Fake news, l’attesissimo nuovo disco della band multiplatino che, a pochissimi giorni dall’annuncio, ha portato a casa un doppio sold out di prestigio: lo Stadio San Siro e lo Stadio Olimpico.

Il nuovo album, settimo progetto della band, arriva in un momento veramente speciale per la band capitanata da Riccardo Zanotti. Due dischi da due oltre due anni nelle parti alte della classifiche di vendita album, Fuori dall’Hype e Ahia!, un tour estivo sold out e un brano, Ricordi, stabile al primo posto della classifica radio EarOne.

A questi risultati si aggiungono diversi dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, più di un miliardo di stream e, come dicevamo in apertura, due stadi andati subito sold out – San Siro a Milano l’11 luglio e Olimpico a Roma il 23 luglio.

Quale momento migliore per annunciare il nuovo disco?

Pinguini Tattici Nucleari nuovo album… è una fake news

Prendendo probabilmente spunto dalla recente notizia che li voleva sciogliersi con Zanotti in partenza per una carriera solista (ne abbiamo parlato qui), la band ha deciso di chiamare questo settimo progetto in studio Fake News.

Il disco arriverò il 2 dicembre prossimo in tutti gli store digitali oltre che in cd e vinile. Entrambi i formati fisici saranno disponibili addirittura in un totale di nove versioni differenti:

doppio LP Bianco Autografato Esclusiva Amazon

doppio LP nero

doppio LP bianco

doppio LP rosa

doppio LP azzurro trasparente

CD con 4 diverse copertine

Il progetto, fuori per Columbia Records / Sony Music Italy, arriverà a due anni dal precedente EP, Ahia! (certificato con il triplo disco di platino).