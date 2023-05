Ami Awards 2022: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari riceve i premi Band e Canzone dell’anno

Nei primi due mesi del 2023 avete assegnato gli ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2022. La risposta da parte vostra, oltre 26.000 voti unici, è stata così grande che abbiamo deciso, con un anno in anticipo rispetto ai nostri piani, di realizzare per la prima volta in forma fisica i premi… e i primi a ricevere il nostro “disco luminoso”, anzi i nostri dischi luminosi, sono stati i PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

E possiamo dire che è stato un grande piacere poter premiare una band che, partita più di dieci anni fa da una “cantina”, quest’anno arriverà agli stadi? Una gioia anche perché anche All Music Italia è partito così, da una stanzetta, diventando una realtà che ha come soli competitor brand internazionali.

Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, grazie a voi hanno conquistato non uno ma ben due premi. Quello come miglior band, e quello, una sfida agguerritissima, per la miglior canzone dell’anno, con Giovani Wannabe.

Riconoscimenti meritatissimi per un gruppo che in 13 anni di carriera, con 5 dischi e 2 EP pubblicati, hanno conquistato nei live spazi sempre più grandi, dai club agli stadi, arrivando a collezionare 41 dischi di platino, 13 dischi d’oro ( di cui solo uno per una collaborazione) per un totale di 54 totali di cui 14 per gli album.

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI, reduci da collaborazioni con Madame, Ernia, Bugo e thasup, hanno già conquistato un Mtv Music Award agli Mtv Europe Music Awards come Miglior Artista italiano del 2022 ma a noi piace pensare che anche i nostri premi siano altrettanto importanti perché, proprio come questa band, partono dal basso, e sono realizzati grazie all’impegno e al sudore che, da quasi dieci anni, mettiamo nel nostro lavoro.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, DUE ALL MUSIC ITALIA AWARDS

Ogni artista premiato con gli AMI Awards, da Laura Pausini ad Aka 7even, da Tananai a Irama, ha scelto come ricevere il proprio premio. Nel caso della band, attualmente impegnatissima con le prove del primo tour negli stadi, l’occasione è stata un incontro al White Studio di Simone Bertolotti a Milano con gli studenti dell’università IULM.

Alla presenza di Marco Paganelli, tra gli autori di Giovani Wannabe, dell’ufficio stampa Nina Selvini di Astarte Agency che ha organizzato questo momento e con la collaborazione del manager della band, Gianrico Cuppari, il nostro direttore Massimiliano Longo ha consegnato i premi a Riccardo davanti agli studenti IULM.

Qui a seguire un estratto del video della premiazione.

Si ringrazia: TMBG Management, Astarte Agency, Simone Bertolotti e White Studio, Gli studenti dello IULM Milano

Foto di copertina: Massimiliano Longo (Direttore di All Music Italia), Riccardo Zanotti e Marco Paganelli.