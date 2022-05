Torna Pianista Indie con “Champions League” metafora per ricorda che “l’amore non deve essere una competizione”

Pianista Indie Champions League è il nuovo singolo fuori da venerdì 27 maggio, giusto il giorno prima che si giochi in Francia la finale tra Liverpool e Real Madrid (il 28 Maggio).

Continua il periodo ricco di pubblicazioni con Mescal / Fenix Music per il “cantautore mascherato” reduce da La droga, Non fare il Cremlino e Amsterdam. Ecco come parla del nuovo singolo Pianista Indie:

L’estate ha fatto capolino in anticipo e con lei l’argomento principe di questa stagione che se ne frega di tutto e di tutti a parte vacanze, amore e sesso… Tutto bello, a meno che non si affronti l’argomento – più o meno “serio e impegnato” – come fosse una continua lotta, a chi ha l’ultima parola, a chi la spunta, a chi vuole piantare la bandierina o fare goal: I play off NBA sono la competizione sportiva più bella al mondo; niente a che vedere con il calcio europeo. Li sto seguendo con passione e tifo per la mia squadra del cuore, restando spesso sveglio la notte per seguire le partite in diretta. Ma queste sono considerazioni personali e soggettive, non condivisibili se volete. Quello che di sicuro condividerete è invece il messaggio di questa canzone: l’amore non deve essere una competizione. Anche la musica non dovrebbe essere una competizione … ma questa è un’altra storia e magari ne parliamo un’altra volta.

A seguire il testo del pezzo.

PIANISTA INDIE CHAMPIONS LEAGUE testo e audio

Bevo questo qui fumo quello li poi do i numeri

Siamo ricchi ma dentro

sentimento mai spento

Passo a prenderti

passi a prendermi a quell’ora li

Se non te la do non te la prendere

sono crisalide

È poesia o disagio dai balliamo adagio ci baciamo piano

Così troppe persone

così pochi neuroni

Cercherò l’amore fuori dalla droga in una Coca Cola

o nella merda di sempre

Quando mi vieni a prendere

Giuro che non bevo più mentre cammino per strada

da solo sotto la pioggia

Non se pò fa sta vita pe’ na vita

se stare insieme è sempre una fatica

Giuro che non bevo più mentre scivolo vi dentro un’altra canzone alla radio

Vorrei incontrarti in mezzo a un’altra vita

Ma stare insieme è sempre una partita

di Champions League

C’è un filo logico ma spesso inciampo

Ma divisi siamo persi

nella stessa stanza

Mi lasci con il fiato sospeso

tu che con uno sguardo mi hai steso

In fondo mica tutto deve avere un senso

Liberi ma senza via d’uscita nel frattempo

Ma dimmi perché ci si sente bene solo quando c’è il sole

Però mi si ferma il battito se leggo il tuo nome

Giuro che non bevo più

mentre cammino per strada in mezzo ai binari del tram

Non se pò fa sta vita pe’ na vita

se stare insieme è sempre una fatica

Giuro che non bevo più

Mentre cammino per strada in mezzo alla posta allo spam

Vorrei incontrarti in mezzo a un’altra vita

ma a stare insieme è sempre una partita

di Champions League

Scomparirà il denaro

ritorneranno le conchiglie

Ci scambieremo dei messaggi dentro le bottiglie