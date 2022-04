Pianista Indie dedica una canzone ad Amsterdam, la città capace dalle molteplici anime

A distanza di qualche settimana da Non fare il Cremlino, brano che parla della guerra in Ucraina e figlio di un’urgenza comunicativa, Pianista Indie ha pubblicato un nuovo singolo, Amsterdam.

Fuori dal 15 aprile per Fenix, Amsterdam è il quarto singolo lanciato dal cantautore nel 2022 dopo Life, il film, La Droga e Non fare il Cremlino. Ecco come ne parla il cantautore:

Da qualche parte ho letto che Amsterdam è il posto in cui è consentito vedere senza essere visti ed essere visti senza vedere.

La città dei canali, delle biciclette, la città di Van Gogh. Ma Amsterdam è anche una città visibile, a misura di sguardo. Amsterdam non mi ha sottomesso e non ha stabilito nessun rapporto di forza con me. Si è accordata. Si è fatta guardare, dovunque. E a furia di guardarla ho iniziato a guardarmi dentro.

Io che in questa fase della mia vita sono un laboratorio di sperimentazione, mi sono sentito capace di ridefinirmi e rimettermi in gioco. Amsterdam mi ha dato la forza di mutare rotta e scommettere sul futuro. Quasi nessuno capita per caso ad Amsterdam ed io non rappresento l’eccezione.

La musica di Pianista Indie deve molto ad Amsterdam e a quei giorni bellissimi che, per la seconda volta, mi cambiarono la vita.

Era necessario dedicarle una canzone.