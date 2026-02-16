16 Febbraio 2026

Patty Pravo compie 60 anni e riparte da “Opera”, un album che sarà presentato nei musei

Un disco prodotto da Taketo Gohara con presentazione nei musei

Patty Pravo annuncia l’album Opera in uscita il 6 marzo


Patty Pravo taglia il traguardo dei 60 anni di carriera e sceglie di raccontarlo come ha sempre fatto: con un nuovo disco. Il titolo è Opera, ventinovesimo album da studio in uscita il 6 marzo per Nar International con distribuzione Ada/Warner Music Italy.

PATTY PRAVO – Opera: il nuovo album prodotto da Taketo Gohara

Il nuovo disco della diva della musica italiana è prodotto da Taketo Gohara e mette insieme un pool di autori volutamente lontani tra loro per estrazione e sensibilità.

Tra i nomi coinvolti: Giovanni Caccamo (anche Art Director del concept grafico e visivo), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Marianne Mirage, Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza.

Questa la tracklist composta da 11 brani:

  1. Opera
  2. Oggi piove
  3. Noi due
  4. Maledetta verità
  5. L’amore impertinente
  6. L’equilibrio
  7. Foto nella mailbox
  8. Ho provato tutto
  9. Cosa vuoi che sia
  10. Ratatan
  11. L’isola

Disponibile in CD maxi con poster, vinile cristallo con poster e vinile rosso trasparente con poster (con un’opera di Giovanni Robustelli), oltre che in digitale. Il vinile rosso trasparente sarà acquistabile in esclusiva durante gli incontri nei musei. Pre-order: https://wmi.lnk.to/opera_album

Patty Pravo Opera Copertina nuovo album

Sanremo 2026: il brano in gara e l’omaggio a Ornella Vanoni nella serata cover

Da martedì 24 febbraio Patty Pravo salirà sul palco della 76esima edizione con Opera, scritto da Giovanni Caccamo. Per l’artista è l’undicesima partecipazione al Festival; a dirigere l’orchestra ci sarà il Maestro Valter Sivilotti.

Nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio l’omaggio sarà per Ornella Vanoni, con Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

Musei e tour 2026: incontri con Caccamo e date nei teatri

La presentazione di Opera passerà anche dai musei, con un incontro in dialogo con Giovanni Caccamo sulla nascita del progetto, seguito da firmacopie. Calendario:

  • 25 marzo – Milano, Gallerie d’Italia
  • 27 marzo – Firenze, Palazzo Medici Riccardi
  • 29 marzo – Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
  • 31 marzo – Napoli, Gallerie d’Italia

Opera Tour 2026: le date nei teatri

Dall’8 aprile partirà Opera Tour, prodotto da Antonio Colombi, nei principali teatri italiani. Queste le date annunciate:

  • 08 aprile 2026 – Firenze, Teatro Verdi
  • 10 aprile 2026 – Varese, Teatro Intred
  • 12 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 20 aprile 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium
  • 06 maggio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi
  • 08 maggio 2026 – Cremona, Teatro Infinity 1
  • 10 maggio 2026 – Bergamo, Choruslife Arena
  • 14 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 17 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

Foto di copertina di Matteo Pavone

All Music Italia

