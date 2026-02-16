Patty Pravo compie 60 anni e riparte da “Opera”, un album che sarà presentato nei musei

Patty Pravo taglia il traguardo dei 60 anni di carriera e sceglie di raccontarlo come ha sempre fatto: con un nuovo disco. Il titolo è Opera, ventinovesimo album da studio in uscita il 6 marzo per Nar International con distribuzione Ada/Warner Music Italy.
PATTY PRAVO – Opera: il nuovo album prodotto da Taketo Gohara
Il nuovo disco della diva della musica italiana è prodotto da Taketo Gohara e mette insieme un pool di autori volutamente lontani tra loro per estrazione e sensibilità.
Tra i nomi coinvolti: Giovanni Caccamo (anche Art Director del concept grafico e visivo), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista), Marianne Mirage, Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza.
Questa la tracklist composta da 11 brani:
- Opera
- Oggi piove
- Noi due
- Maledetta verità
- L’amore impertinente
- L’equilibrio
- Foto nella mailbox
- Ho provato tutto
- Cosa vuoi che sia
- Ratatan
- L’isola
Disponibile in CD maxi con poster, vinile cristallo con poster e vinile rosso trasparente con poster (con un’opera di Giovanni Robustelli), oltre che in digitale. Il vinile rosso trasparente sarà acquistabile in esclusiva durante gli incontri nei musei. Pre-order: https://wmi.lnk.to/opera_album
Sanremo 2026: il brano in gara e l’omaggio a Ornella Vanoni nella serata cover
Da martedì 24 febbraio Patty Pravo salirà sul palco della 76esima edizione con Opera, scritto da Giovanni Caccamo. Per l’artista è l’undicesima partecipazione al Festival; a dirigere l’orchestra ci sarà il Maestro Valter Sivilotti.
Nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio l’omaggio sarà per Ornella Vanoni, con Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.
Musei e tour 2026: incontri con Caccamo e date nei teatri
La presentazione di Opera passerà anche dai musei, con un incontro in dialogo con Giovanni Caccamo sulla nascita del progetto, seguito da firmacopie. Calendario:
- 25 marzo – Milano, Gallerie d’Italia
- 27 marzo – Firenze, Palazzo Medici Riccardi
- 29 marzo – Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
- 31 marzo – Napoli, Gallerie d’Italia
Opera Tour 2026: le date nei teatri
Dall’8 aprile partirà Opera Tour, prodotto da Antonio Colombi, nei principali teatri italiani. Queste le date annunciate:
- 08 aprile 2026 – Firenze, Teatro Verdi
- 10 aprile 2026 – Varese, Teatro Intred
- 12 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo
- 20 aprile 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium
- 06 maggio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi
- 08 maggio 2026 – Cremona, Teatro Infinity 1
- 10 maggio 2026 – Bergamo, Choruslife Arena
- 14 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
- 17 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
Foto di copertina di Matteo Pavone