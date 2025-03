Patrizia Cirulli nel disco “Il visionario (Francesco d’Assisi)” reinterpreta Branduardi

La cantautrice Patrizia Cirulli pubblica il nuovo album Il visionario (Francesco d’Assisi) per Egea Music. Il disco, disponibile dal 21 marzo 2025 in digitale e supporto fisico, è una reinterpretazione di L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi.

In quest’album il cantautore musicò le Fonti Francescane, ossia una raccolta di testi di Francesco e Chiara d’Assisi. Patrizia Cirulli con il suo progetto discografico realizza un omaggio intimo ed elegante alla poetica del Santo umbro e ad Angelo Branduardi. La cantautrice reinterpreta al femminile e in chiave acustica i brani, eseguendoli con profondità e delicatezza. In questo modo, crea un’inedita dimensione emozionale che fonde poesia e musica, trasmettendo un messaggio di consolazione e pace.

Le canzoni dell’album presentano sonorità minimali, in armonia con il messaggio francescano di semplicità ed essenzialità. Il visionario (Francesco d’Assisi) è stato realizzato con la collaborazione del chitarrista Marcello Peghin, della violinista Maria Vincentini e del percussionista Paolo Zuddas. Inoltre, il progetto vede la partecipazione di musicisti e cantautori provenienti da diversi universi musicali, quali Rosario Di Bella nel brano Il Sultano di Babilonia e la prostituta, Kalika in Audite poverelle e il Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu in La morte di Francesco.

Tracklist e presentazione de “Il visionario (Francesco d’Assisi)”

Ecco la tracklist dell’album:

1. “Il cantico delle creature”

2. “Il sultano di Babilonia e la prostituta” con Rosario Di Bella

3. “Il lupo di gubbio”

4. “Audite poverelle” con Kalika

5. “Divina commedia: Paradiso, canto XI”

6. “Il trattato dei miracoli”

7. “Nelle paludi di Venezia Francesco si fermò a pregare e tutto tacque”

8. “La regola”

9. “La predica della perfetta Letizia”

10. “La morte di Francesco” con Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu

11. “Salmo”

Il 20 marzo 2025 alle ore 18.30, Patrizia Cirulli presenta in anteprima il disco Il visionario (Francesco d’Assisi) a Milano. La presentazione si terrà nella sede dell’AVI in via Washington 48. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni e per prenotare il posto, si può scrivere a info@associazionevinileitaliana.it