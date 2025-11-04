4 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
4 Novembre 2025

Paola Iezzi torna con “Superstar”, una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima

La cantante è attualmente impegnata come giudice di X Factor

Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar
Paola Iezzi Superstar, testo e significato del nuovo singolo.

Dopo un anno di successi e la seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi torna con un nuovo singolo che intreccia introspezione e luce, desiderio e disincanto. Dal 7 novembre è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Superstar (Columbia Records / Sony Music Italy), un brano che trasforma la vulnerabilità in arte e segna un nuovo capitolo nel percorso di una delle voci più eleganti e consapevoli del pop italiano.

Paola Iezzi tra desiderio e disincanto. il significato di superstar

Con la produzione dei Room9 e di Etta, Superstar nasce dalla penna di Paola Iezzi insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria.

È una riflessione lucida e poetica sulla fragilità nascosta dietro l’immagine di chi deve sempre brillare. Un viaggio notturno che racconta la contraddizione tra il bisogno d’amore e la necessità di resistere, tra le apparenze scintillanti e la malinconia che si cela dietro le luci del palcoscenico.

Le ‘tristi superstar’ non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori” racconta Paola Iezzi.

La forza delle fragilità e il potere dell’arte

Siamo tristi, superstar” canta Paola, evocando le grandi icone pop che hanno saputo trasformare le proprie fragilità in forza creativa: figure sospese tra sogno e caduta, tra applauso e solitudine. La sua voce, elegante e luminosa, danza su una produzione moderna e cinematografica che mescola synth e archi orchestrali, fino ad accendersi in un ritornello che diventa dichiarazione di resistenza emotiva: “Il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna”.

Superstar è un brano che racconta l’essere umani prima ancora che artisti. Una canzone che abbraccia le fragilità e le trasforma in bellezza, con quella cifra stilistica che da sempre contraddistingue Paola: eleganza, profondità e un senso costante di libertà.

la produzione internazionale

Il singolo è impreziosito dagli archi del Maestro Michele Monestiroli, già autore degli arrangiamenti di Furore e dell’album Per sempre di Paola & Chiara. Gli archi, registrati a Stoccolma e orchestrati dal Maestro Erik Arvinder presso gli IMRSV Studios, portano nel brano la stessa magia che ha accompagnato le produzioni di Swedish House Mafia, Lady Gaga, ABBA, Taylor Swift, Beyoncé e Britney Spears.

TESTO

Siamo tristi, superstar
Il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna

In arrivo prossimamente

