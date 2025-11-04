Paola Iezzi torna con “Superstar”, una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima

Paola Iezzi Superstar, testo e significato del nuovo singolo.
Dopo un anno di successi e la seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi torna con un nuovo singolo che intreccia introspezione e luce, desiderio e disincanto. Dal 7 novembre è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Superstar (Columbia Records / Sony Music Italy), un brano che trasforma la vulnerabilità in arte e segna un nuovo capitolo nel percorso di una delle voci più eleganti e consapevoli del pop italiano.
Paola Iezzi tra desiderio e disincanto. il significato di superstar
Con la produzione dei Room9 e di Etta, Superstar nasce dalla penna di Paola Iezzi insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria.
È una riflessione lucida e poetica sulla fragilità nascosta dietro l’immagine di chi deve sempre brillare. Un viaggio notturno che racconta la contraddizione tra il bisogno d’amore e la necessità di resistere, tra le apparenze scintillanti e la malinconia che si cela dietro le luci del palcoscenico.
“Le ‘tristi superstar’ non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori” racconta Paola Iezzi.
La forza delle fragilità e il potere dell’arte
“Siamo tristi, superstar” canta Paola, evocando le grandi icone pop che hanno saputo trasformare le proprie fragilità in forza creativa: figure sospese tra sogno e caduta, tra applauso e solitudine. La sua voce, elegante e luminosa, danza su una produzione moderna e cinematografica che mescola synth e archi orchestrali, fino ad accendersi in un ritornello che diventa dichiarazione di resistenza emotiva: “Il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna”.
Superstar è un brano che racconta l’essere umani prima ancora che artisti. Una canzone che abbraccia le fragilità e le trasforma in bellezza, con quella cifra stilistica che da sempre contraddistingue Paola: eleganza, profondità e un senso costante di libertà.
la produzione internazionale
Il singolo è impreziosito dagli archi del Maestro Michele Monestiroli, già autore degli arrangiamenti di Furore e dell’album Per sempre di Paola & Chiara. Gli archi, registrati a Stoccolma e orchestrati dal Maestro Erik Arvinder presso gli IMRSV Studios, portano nel brano la stessa magia che ha accompagnato le produzioni di Swedish House Mafia, Lady Gaga, ABBA, Taylor Swift, Beyoncé e Britney Spears.
TESTO
Siamo tristi, superstar
Il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna
In arrivo prossimamente
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.