Paola & Chiara, in attesa del lancio di “Furore” in due nuove lingue, aggiungono due date ai live estivi

Paola & Chiara annunciano due nuove date a Milano e Roma e parlano del lancio del singolo Sanremese, Furore, in due lingue diverse dall’italiano.

Dopo il doppio sold out dei concerti al Fabrique di Milano e i due show a Roma, Paola & Chiara, attualmente in rotazione con ben due singolo, Mare caos e Lambada in feat. con i Boomdabash, le sorelle Iezzi sono partite con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE a cui si sono aggiunti anche due nuovi appuntamenti a Milano e Roma.

A condividere il palco con le sorelle Iezzi, per dar vita a performance uniche, l’immancabile band formata da Andrea Montalbano (chitarra), Terence Strambini (basso) e Paride Surace (batteria), con la direzione musicale di Michele Monestiroli, e i travolgenti ballerini che eseguono le coreografie ideate dal direttore artistico Luca Tommassini.

Queste le date in calendario ad oggi:

Martedì 20 giugno 2023 || San Nicandro Garganico (FG) @ Piazza IV Novembre

Mercoledì 28 giugno 2023 || Genova @ Piazza della Vittoria

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Giovedì 20 luglio 2023 || Napoli @ NOISY NAPLES FEST Arena Flegrea

Martedì 1 agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Martedì 5 settembre 2023 || Roma @ VILLA ADA FESTIVAL NUOVA DATA

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia

Venerdì 15 settembre 2023 || Segrate (MI) @ Circolo Magnolia NUOVA DATA





Dolce&Gabbana veste Paola & Chiara per il loro tour. La consolidata collaborazione, iniziata negli anni 2000, ha visto il brand curare i look dei tour, delle cover degli album e dei videoclip più iconici, e ha ripreso forma con il comeback musicale delle sorelle Iezzi.

Per celebrare l’inizio del nuovo tour, Dolce&Gabbana ha realizzato la T-Shirt in edizione limitata Paola & Chiara Per Sempre, disponibile in esclusiva sull’online store dolcegabbana.it; una parte degli introiti verrà devoluta in beneficenza.

Paola & Chiara sono reduci dal ritorno in coppia sul palco di Sanremo dove hanno presentato il singolo Furore certificato disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità. A seguire è uscito per Sony Music Italy l’album di duetti Per sempre che ad oggi ha venduto circa 9.000 copie.

Tra l’altro Furore sarà lanciata anche nella versione in Spagnolo e, come svelato ai microfoni di RDS, in svedese:

“Stiamo preparando anche una versione particolare in Svedese. Sveleremo tutto tra poco.“

Paola Iezzi ha aggiunto:

“Io studio Svedese da diverso tempo e ha adesso ho coinvolto anche Chiara in questa follia e la incideremo per il mercato europeo.“

Foto di Francesco Prandoni