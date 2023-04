Ci siamo, Paola & Chiara svelano data di uscita e copertina di “Per sempre”, il loro nuovo disco

Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa in questo articolo, il nuovo album di Paola e Chiara, il primo disco di inediti da dieci anni a questa parte, ha ora un titolo, Per sempre, e una data di uscita.

Le sorelle Iezzi hanno marchiato a fuoco e glitter l’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro Furore, brano che ha conquistato il disco d’oro.

L’album arriverà alla vigilia degli show milanesi del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, i live prodotti da Vivo Concerti che saranno seguiti dal PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE. Qui trovate tutte le date degli show.







Ma torniamo a parlare del disco…

Paola e chiara Per sempre, il nuovo album

Nel 2013 usciva Giungla, ultimo disco delle sorelle Iezzi, nel 2023 arriva Per sempre, album già in pre-order e pre-save fuori dal 12 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Ecco la copertina:

Per sempre viene descritto come la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del pop duo più iconico della musica italiana, uno scatto inedito di Paola e Chiara che le ritrae nelle loro più comode dancing shoes, pronte a stupire con una tracklist tutta da cantare e ballare a ritmo di irresistibile celebration: un concentrato di emozioni e good vibes destinato a rimanere nel tempo, per sempre.

Per rendere ancora più memorabile questa celebration, il disco è stato pensato in sei diversi formati glam in pieno stile: