Paola & Chiara, madrine del Roma Pride 2023, annunciano le date del tour estivo

Mentre Furore continua ad essere uno dei brani di maggio successo del Festival di Sanremo 2023 le sorelle Iezzi si preparano alle quattro date nei club ormai imminenti e, nel frattempo, annunciano le date del tour estivo.

Paola e chiara tour 2023

Queste le prime date del Per sempre tour:

Sabato 13 maggio Fabrique – Milano

Domenica 14 maggio Fabrique – Milano

Venerdì 19 maggio Auditorium Conciliazione – Roma

Sabato 20 maggio Auditorium Conciliazione – Roma

Dopo maggio l’appuntamento è fissato per giugno quando Paola e Chiara saranno le madrine del Roma Pride 2023 in programma per il 10 giugno. Quindi al via la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti tra luglio e settembre. Queste le prime date annunciate:

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1 agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia

La prevendita dei biglietti partirà dalle ore 13 di lunedì 3 aprile sul sito di Vivo Concerti e dalle ore 13:00 di sabato 8 aprile al link qui sotto. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Foto di copertina di Paolo Santambrogio