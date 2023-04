Paola e Chiara: il nuovo disco sarà un Best of con inediti e duetti?

Paola e Chiara nuovo album in arrivo…

È stata una lunga attesa, dal 2014 al 2023, ma il ritorno in duo delle sorelle Iezzi, Paola & Chiara, ad oggi non ha deluso le aspettative.

Partita la scorsa estate dal palco del concerto a San Siro degli 883 e proseguita al Jova Beach Party, la reunion ha trovato il proprio punto massimo con il singolo Furore, brano certificato con il disco d’oro e presentato in gara al Festival di Sanremo 2023.

Il loro pubblico ora attende fortemente il ritorno live, già annunciato e imminente, e il nuovo disco su cui ancora non sono state diffuse notizie precise.

Per quel che riguarda i live manca ormai meno di un mese alla data zero del Per Sempre tour a Trezzo sull’Adda che sarà seguita da quattro appuntamenti a Milano e Roma.

Queste le date:

Venerdì 5 maggio Live Club – Trezzo sull’Adda (MI)

Sabato 13 maggio Fabrique – Milano SOLD OUT

Domenica 14 maggio Fabrique – Milano

Venerdì 19 maggio Auditorium Conciliazione – Roma

Sabato 20 maggio Auditorium Conciliazione – Roma

Conclusi questi primi appuntamenti le sorelle Iezzi saranno madrine del Roma Pride e torneranno live con le date estive del tour. La prima tappa al Summer Vibez di Ferrara sarà diviso con i Black Eyed Peas. Qui trovate date e biglietti.

Andiamo invece a capire cosa aspettarci dal nuovo disco.

Paola e Chiara Nuovo album

Le cantautrici pubblicheranno il nuovo album prossimamente con Sony Music Italy, casa discografica a cui hanno fatto ritorno nel 2023 proprio in occasione del Festival.

Paola e Chiara debuttarono discograficamente nel 1995 cono Columbia, etichetta parte integrante della Sony, con l’album Ci chiamano bambine. Seguirono altri quattro album di inediti e un Best of, album dopo cui, nel 2005, intrapreso la carriera da indipendenti per tre album prima di dividersi nel 2014.

La prima domanda che tutti i fan, e non solo, delle due artiste si pongono è quando uscirà questo loro decimo album. Le ipotesi sono due: quella più accreditata è maggio 2023 in modo da cavalcare l’estate, la seconda le vedrebbe invece aspettare l’autunno, tra settembre e ottobre. Ad oggi non ci sono comunque certezze.

Quello che invece appare certo è il fatto che l’album conterrà alcuni inediti ma sarà principalmente un best of con duetti sullo stile dei Best of lanciati negli ultimi anni da tanti artisti, da Cristina D’Avena a Marco Masini passando per Nek.

In qualche modo la conferma è arrivata anche dalle artiste stesse che, in un’intervista a Radio Subasio, hanno risposto così alla domanda “con quali donne della musica italiana di oggi vorrebbero cantare”:

“Non possiamo tanto rispondere a questa domanda, nel senso poi capirete perché Per fortuna le donne che fanno musica, che producono e che suonano degli strumenti sono aumentati rispetto al passato, non solo come cantanti ma anche come addette ai lavori e tecniche. Noi siamo state a Stoccolma per il disco nuovo e al banco del Mixer, c’era una donna al comando e altre due assistenti, ecco oggi capita ed è bellissimo…“

Quel: “Non possiamo tanto rispondere a questa domanda, nel senso poi capirete perché…” va a confermare che nel nuovo disco saranno presenti duetti. Ora manca solo la conferma ufficiale e la data di uscita. Restate connessi!