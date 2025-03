Laura Pausini domina su Spotify, Paola & Chiara crescono: per l’8 marzo i numeri di EQUAL 2024

Giornata Internazionale della Donna 2025: Spotify celebra le artiste italiane e svela i numeri del progetto EQUAL.

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Spotify torna a mettere sotto i riflettori il talento femminile nella musica, condividendo i dati più significativi dell’ultimo anno legati al programma EQUAL, nato per valorizzare e dare maggiore visibilità alle artiste.

Un programma che spesso ha fatto discutere in quanto solo. quando non ci sarà più bisogno di iniziative di questo tipo si sarà raggiunta una vera parità nella musica.

Nel 2024, le playlist EQUAL hanno superato i 12 milioni di ascolti, totalizzando oltre 330 mila ore di streaming. Tra le protagoniste Paola & Chiara e Laura Pausini.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di Spotify dedicati alla musica al femminile.

Paola & Chiara, la crescita più alta tra le ambassador di EQUAL

Il progetto EQUAL di Spotify, attivo dal 2021, punta a dare maggiore spazio e rappresentazione alle artiste, cantautrici e produttrici in un’industria musicale spesso dominata da figure maschili. Ogni mese, Spotify seleziona un’artista come ambassador, assegnandole la copertina della playlist dedicata e un supporto editoriale speciale.

Nel 2024, il duo Paola & Chiara ha registrato l’aumento più significativo a livello globale tra tutte le ambassador del programma, con una crescita di +1200% in termini di ascoltatori. Un dato impressionante, che dimostra il grande ritorno delle due sorelle sulla scena musicale.

Laura Pausini, invece, si conferma come l’artista italiana più ascoltata nel mondo tra le ambassador di EQUAL, con oltre 500 milioni di stream. Dietro di lei, tra le artiste più apprezzate a livello globale, troviamo anche Raffaella Carrà e Annalisa.

Joan Thiele: la nuova ambassador di marzo

Per celebrare l’8 marzo, Spotify ha scelto Joan Thiele, che di recente ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo con Eco, come EQUAL ambassador del mese e volto della playlist EQUAL Italia.

Durante la settimana del Festival, la sua musica ha registrato un aumento di ascolti su Spotify del 1300%, dimostrando ancora una volta quanto il palco dell’Ariston sia uno strumento potente per amplificare la visibilità degli artisti.

I numeri di EQUAL su Spotify

Dal lancio del programma nel 2021, le playlist EQUAL hanno ospitato più di 20.800 artiste, con oltre 1.200 ambassador selezionate nel corso degli anni. Solo nel 2024, le scoperte di nuove artiste grazie a queste playlist hanno superato i 30 milioni, con un totale di 86 mila inserimenti nelle playlist editoriali di Spotify.

Numeri che confermano come il progetto EQUAL sia ormai un punto di riferimento per la promozione della musica al femminile su scala globale.

Le artiste EQUAL più ascoltate nel mondo

Spotify ha anche rivelato la classifica delle ambassador italiane più ascoltate nel 2024. In vetta troviamo:

Laura Pausini Raffaella Carrà Annalisa Angelina Mango Elodie Emma Madame Mina Elisa Gaia

Una lista che mette in evidenza il successo trasversale di artiste di diverse generazioni, da icone della musica italiana come Mina e Pausini, fino alle nuove protagoniste del pop e del rap come Angelina Mango, Elodie e Madame.

Spotify e l’8 marzo: visibilità extra per le artiste

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Spotify dedicherà la copertina di 20 delle playlist più ascoltate in Italia a voci femminili, amplificando ulteriormente la loro presenza sulla piattaforma. Tra queste, troviamo playlist di riferimento come Hot Hits Italia, Alta Rotazione e Plus Ultra.

Un’azione concreta che si affianca alle dichiarazioni di Melanie Parejo, Head of Music Southern and Eastern Europe di Spotify:

“Vogliamo essere promotori di un cambiamento reale nell’industria musicale e siamo orgogliosi di assistere ai progressi di un programma come EQUAL. Sappiamo che la strada per una reale parità di genere è ancora lunga, ma i risultati ottenuti ci spingono a continuare su questa direzione”.

spotify equal, Un passo avanti per l’industria musicale?

Se da un lato i numeri di Spotify raccontano di una maggiore presenza femminile nelle playlist, dall’altro il dibattito sulla parità di genere nella musica è tutt’altro che chiuso.

I dati di EQUAL dimostrano che sempre più artiste vengono scoperte e ascoltate, ma il percorso verso una reale equità nel settore musicale è ancora lungo.