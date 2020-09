Pamela Scarponi lancia il nuovo singolo “Zero”, dal 21 settembre in radio

Pamela Scarponi lancia il singolo Zero.

Dal 21 settembre il brano entrerà in rotazione radiofonica.

Zero è stato scritto da Marco Gherardi, Pamela Scarponi, Marco Canigiula, Andrea Amati e Marco Colavecchio. Edito da Viameda Edizioni-Krishna Music-The Saifam-Smilax Publishing.

Dopo aver partecipato ad Amici nel 2008 Pamela Scarponi sarà la corista di Alessandra Amoroso nei suoi tour, alternandosi ad impegni teatrali e televisivi.

Pamela Scarponi – Biografia

Pamela Scarponi nasce ad Anzio in provincia di Roma, nel Maggio 1987.

Si definisce eterna sognatrice e appassionata della Disney. Ha lavorato come sciampista e come baby sitter per pagarsi le lezioni di canto.

Nel 2008 entra nella scuola televisiva più famosa d’Italia: Amici. Viene eliminata ad un passo dalla fase serale.

Nella scuola ha legato molto con alcuni compagni ma in particolar modo con Alessandra Amoroso.

Dal dicembre 2010, Alessandra la vuole come corista nella sua band. Negli anni a seguire Pamela continua il suo lavoro, tra canto e recitazione.

Nel 2014 ritorna a fianco di Alessandra nell’Amore Puro Tour.

Nel 2015 è a teatro a fianco di Massimo Venturiello e Tosca, nel capolavoro di Charlie Chaplin Il Grande Dittatore. Nell’estate del 2016 con il gruppo dell’Art Swiss Entertaiment.

Nell’Ottobre 2016 torna di nuovo come corista a fianco di Alessandra Amoroso nel suo tour Vivere A Colori.

Da novembre 2016, Pamela Scarponi è nel cast del famoso musical Peter Pan in tournée in tutta Italia fino a febbraio 2017.

Ha partecipato anche al programma Furore condotto da Alessandro Greco su RAI 2.

Nell’aprile 2017 è corista nelle due tappe sold out all’Arena di Verona del Vivere A Colori Tour di Alessandra Amoroso.