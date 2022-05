Pamela Petrarolo omaggia gli anni ’90 con “50 Special”

Pamela Petrarolo è stata una delle più popolari ed amate ragazze del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. In quel periodo, ha debuttato nel mondo discografico con l’album Io non vivo senza te, vendendo oltre 35.000 copie, al quale ha fatto seguito l’altrettanto fortunato disco Niente di importante. L’artista ha poi continuato la sua carriera in televisione, partecipando a programmi come opinionista.

Adesso, Pamela Petrarolo torna alla musica con un nuovo singolo, 50 Special (GigaMusic Records). Il brano, disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica dal 20 maggio 2022, è un tributo dell’artista agli anni ’90 che l’hanno consacrata tra i personaggi italiani più amati di quella decade. Il brano è infatti la cover della canzone pubblicata dai Lunapop nel 1999.

La ragazzina che con le sue performance incantava milioni di telespettatori, è oggi una donna che continua ad amare lo spettacolo e la musica. Si concede al pubblico con la voglia di emozionare e di coinvolgere. Questo è l’obiettivo che vuole raggiungere anche con la release di 50 Special. Il brano, prodotto e arrangiato insieme al musicista Pierfrancesco Tarantino, è una esplosione di energia. La voce di Pamela Petrarolo si esprime in modo vivace e solare, non senza però qualche graffio.

50 Special è un omaggio agli anni ’90; e celebra anche i trent’anni di carriera di Pamela Petrarolo. Tuttavia, è anche un proiettarsi nel futuro riprendendo e riattivando l’ispirazione musicale.