Pamela Petrarolo rilancia “Fammi sognare” 23 anni dopo (testo)

Pamela Petrarolo Fammi sognare testo e audio del nuovo singolo.

Lo scorso anno, ad ottobre, la famosa “Pamela di Non è la Rai” ha lanciato un singolo inedito, Vivere a metà, primo singolo estratto dall’album A metà, disco che è arrivato a 23 anni dal precedente progetto discografico.

Dopo aver presentato in Tv questa canzone, ora Pamela Petrarolo è pronta a lanciare un nuovo estratto dal disco, un brano che in realtà era contenuto nel suo secondo album del 1995, Niente di importante.

Il nuovo singolo è infatti Fammi sognare e racconta desideri e aspirazioni legate all’amore. La showgirl romana al riguardo dichiara:

“Sono convinta che questa canzone sarebbe stata perfetta per il grande palco dell’Ariston. Ringrazio ancora oggi gli autori per avermi regalato questa perla musicale capace di farmi sognare ad occhi aperti. Perchè… Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”.

Il brano venne scritto per Pamela da R. Zappalorto e F. Palazzolo, entrambi in quegli anni al lavoro anche sui dischi di Ambra.

Il brano viene ora lanciato in una versione totalmente riarrangiata e reinterpretata all’insegna di un viaggio musicale che punta dritto alla riscoperta di sé, in bilico tra due metà della stessa anima: la ragazzina prodigio che con le sue performance teneva milioni di spettatori incollati allo schermo, e la donna che continua ad amare la musica.

Il brano come tutto il disco è pubblicato su etichetta GigaMusic / Halidon.

PAMELA PETRAROLO FAMMI SOGNARE TESTO

Come il mare quando muore a riva

o una foglia quando cade giù

mi ritrovo sola nella mia stanza

è già finita

Come il sole che esce all’improvviso

come un fiore dopo un temporale

io mi accorgo che ricominciare

è possibile solo con te, ti prego

Fammi sognare un nuovo amore con te

nuove emozioni perse dentro di me

dammi la forza di non spegnere mai

quella mia voglia arenata nei guai

Fammi sognare un’altra storia con te

tu fammi toccare nuovi mondi perché

tu accendi lampare in questo fragile cuore

forse ho paura ma l’amore è più forte di me, uooh

Come un fiume quando cresce in piena

sto allagando le mie pene in te

trasformandomi da amica ad amarti

come fosse stato sempre così

Ora penso che si affondi nel mare

proprio perché si risale su

tieni strette adesso le tue mani

non ho più paura e credo in te, amore

Fammi sognare un nuovo amore con te

nuove emozioni perse dentro di me

dammi la forza di non spegnere mai

quella mia voglia arenata nei guai

Fammi sognare un’altra storia con te

tu fammi toccare nuovi mondi perché

tu accendi lampare in questo fragile cuore

forse ho paura ma l’amore è più forte di me, uooh

E crescerà insieme a me

la luce che c’è negli occhi tuoi

quando incontrano i miei, ti prego

Fammi sognare un nuovo amore con te

nuove emozioni perse dentro di me

dammi la forza di non spegnere mai

la voglia d’amare arenata nei guai

Fammi sognare un’altra storia con te

tu fammi toccare nuovi mondi perché

tu accendi lampare in questo fragile cuore

forse ho paura ma l’amore è più forte di me, uooh

di me